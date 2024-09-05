Ekonominin geldiği nokta… Ne sucuk ne kaşar: İşte ‘sade tost’!
Bir işletmenin menüsüne eklediği ‘sade tost’, sosyal medyada gündem oldu.
Ekonomik zorlukların toplum üzerindeki etkileri her geçen gün daha belirgin hale gelirken, bir işletmenin menüsüne eklediği “sade tost” sosyal medyada gündem oldu.
İçerisinde kaşar ya da sucuk gibi malzemeler bulunmayan bu tost, yalnızca ekmeğe salça sürülüp üzerine baharat eklenerek hazırlanıyor.
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