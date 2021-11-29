Ekran ömrü kısa oldu: FOX TV'nin iddialı dizisi Misafir final yapıyor
Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri daha ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Son olarak FOX TV'nin yeni dizisi Misafir için final kararı alındı. Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un başrollerde oynadığı Misafir dizisi düşük reytingler nedeniyle ekrana veda edecek. Dizinin final tarihi de belli oldu.
Televizyon ekranlarındaki yapımlarla ilgili yaprak dökümü sürüyor. Birbiri ardına gelen final kararlarına bugün bir yenisi daha eklendi. Dizi, ilk 10 arasına giremeyince final kararı alındı.
FOX'un yeni sezondaki iddialı dizisi Misafir, 11 Kasım'da ekran yolculuğuna başlamıştı. Japonya'da ses getiren Oasis dizisinden uyarlaması olan Misafir, ekrana geldiği perşembe akşamları istenilen reytinglere ulaşamadı.
YÜKSEK REYTİNGLERE ULAŞAMADI
Medyapım imzalı dizi, geçtiğimiz hafta ekrana gelen 3. bölümüyle reyting gruplarında ilk 10 yapım arasına giremedi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hazal Kaya (Güneş), Buğra Gülsoy (Erdem) ve Ozan Dolunay'ın (Giray) başrollerini paylaştığı Misafir dizisi için erken final kararı alındı. Misafir dizisi 5. bölümde ekrana veda edecek.
Dizinin final bölümü 9 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek.
FOX'un yeni dizisi Misafir'de Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın yanı sıra Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi isimler de yer alıyor.
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