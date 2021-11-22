Peaky Blinders'ın final sezonunun çıkış tarihi belli oldu
Dünyaca ünlü dizi Peaky Blinders'ın resmi hesabından paylaşılan bir video ile birlikte 6. sezon çıkış tarihi belli oldu. Paylaşım, kısa sürede 48 binden fazla beğeni ve 13 binden fazla retweet aldı.
Yayın hayatına ilk olarak 2014’te başlayan popüler dizi Peaky Blinders'ın yeni sezonuna ilişkin bir video yayımlandı. Yayımlanan video ile birlikte final sezonun ne zaman yayımlanacağı da açıklandı.
Peaky Blinders'ın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videoya göre dizinin final sezonu 2022 yılında yayımlanacak. Paylaşılan videoda Thomas Shelby isimli karakteri görüyoruz. Çok kısa olan video, yeni sezonu bekleyen izleyicileri önemli ölçüde heyecanlandırdı.
#PeakyBlinders series 6. Early 2022, on @BBCOne and @BBCiPlayer. pic.twitter.com/86c6FmOA6m— Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) November 20, 2021
1 MİLYONU AŞKIN İZLENDİ
Video kısa süre içerisinde oldukça yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Öyle ki video 1,3 milyon görüntülenme sayısına ulaştı.
48 binden fazla beğeni alan video 13 binden fazla retweet edildi.
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