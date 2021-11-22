FOX TV'nin sevilen dizisi 'Elbet Bir Gün' final yapıyor
Most Yapım’ın FOX TV için çektiği “Elbet Bir Gün” dizisinin ekran macerası kısa sürdü.
Yalancı ve Ada Masalı’nın ardından ekranda yaprak dökümü sürüyor. Bir dizi daha ekrana veda ediyor.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Most Yapım’ın FOX için çektiği “Elbet Bir Gün” dizisi final yapan projeler arasına katılıyor.
6. BÖLÜMDE SONA ERECEK
Sinem Ünsal, Şebnem Bozoklu, Kenan Acar ve Burak Yamantürk’ü buluşturan dizinin 6. bölümde ekran macerası sona erecek.
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