Ekranlara veda eden Fulin Arıkan avukat oldu
Uzun yıllar TRT'de çalışan sunucu Fulin Arıkan, avukat oldu. Arıkan, sosyal medya hesabından avukat kimliğine kavuştuğunu duyurdu.
Mart ayında uzun yıllar çalıştığı TRT’ye veda eden ünlü sunucu Fulin Arıkan, avukat oldu.
Haberi sosyal medya hesabından duyuran Arıkan, “Bugün itibariyle kimliğime de kavuştum. Bunu görmek en çok babamı mutlu ederdi. Ona armağanımdır, ruhu şadolsun” ifadelerini kullandı.
FULİN ARIKAN KİMDİR?
Fulin Arıkan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. TRT ekranlarında sunduğu haber programı ve sunuculuğu ile ekran severlerin tanıdığı Fulin Arıkan düzgün Türkçesi ve diksiyonu nedeni ile TRT sınavlarına girmiş ve kazanmıştır.
1990 senesinde ise spikerlik kursuna başlayan Fulin Arıkan bir dönem Hayat Tadında isimli programı sunmuştur.
Fulin Arıkan Cem Kırçak ile evlenmiş boşanmıştır bu evliliğinden bir kızı vardır. Daha sonra eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu‘nun oğlu Murat Aksu ile 24 Haziran 2017 yılında nikah masasına oturan Arıkan'ın bu evliliği 1 yıl sürmüştür.
1969 yılında dünyaya gelen başarılı sunucu, Fulin Arıkan baba tarafından aslen Aydın’lıdır.
Son olarak TRT Haber'de Hayat Tadında isimli programı sunan Arıkan, geçtiğimiz mart ayında kurum ile yollarını ayırmıştı.
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