Ekşi Sözlük'ün yeni kuralları neler? Ekşi Sözlük'e yeni kurallar mı geldi?

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 13:55

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 14:07

Türkiye'nin en popüler platformlarından biri olan Ekşi Sözlük 21 Şubat 2023 tarihinde BTK kararıyla erişime engellenmişti. BTK'nın sorgu sayfasında platformun engellenme nedeni olarak "eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir." ifadesi bulunuyor. Ekşi Sözlük'ün yeni kuralları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

EKŞİ SÖZLÜK NEDEN KAPATILMIŞTI?

Ekşi Sözlük’teki yapılan paylaşımlar nedeniyle 21 Şubat 2023 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sitenin tamamı erişime kapatılmıştı.

EKŞİ SÖZLÜK AÇILDI MI?

Ekşi Sözlük yönetimi, sosyal medya hesaplarından 2 Mart'ta yaptıkları itirazın kabul edildiğini ve platformun açılacağını açıklamıştı. Fakat ertesi gün, BTK'dan bu karara itiraz geldi. Ekşi Sözlük'ün ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor.

EKŞİ SÖZLÜK'ÜN YENİ KURALLARI NELER?

1- Bir kullanıcının başlık açması, yazar olduktan sonra 6 ay geçmedikçe ve 100 entry'i tamamlamadıkça mümkün olmayacak. Bu kriter sebebiyle çaylaklar da başlık açamayacak.

2- Her ne sebeple olursa olsun çaylak edilen yazar, çaylaklık süresi bittikten sonra 6 ay geçmedikçe ve 100 entry'i tamamlamadıkça başlık açamayacak.

3- Hukuka aykırılık sebebiyle entry'si silinen yzar 1 ay boyunca başlık açamayacak

4- Başlık açma kuralını sağlayamayan yazarların entry'leri gündem algoritmasına etki etmeyecek.

5- Belirlenen kriterler sebebiyle başlık açamayan ve gündem algoritmasını etkileyemeyen yzarların hukuka aykırılık sebebiyle entry'lerinin silinmesi halinde, 6 aylık süreye silinen entry başına 1 ay eklenecek.