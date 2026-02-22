Meksika’da düzenlenen askerî operasyonda CJNG kartelinin lideri Nemesio Oseguera Cervantes’in öldürüldüğü açıklandı. “El Mencho” lakaplı isme yönelik operasyonun ardından Jalisco eyaletinde çatışmalar yaşanırken, araçlar ateşe verildi, yollar kapatıldı. Peki, El Mencho kimdir? Meksikalı kartel lideri El Mencho neden öldü? El Mencho'nun serveti...

EL MENCHO KİMDİR?

17 Temmuz 1966'da Michoacán eyaletinde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Nemesio Oseguera Cervantes , genç yaşta suç dünyasına adım attı. Küçük çaplı uyuşturucu ticaretinden başlayarak, tetikçilik ve yerel örgüt liderliğine kadar yükseldi. Kısa sürede uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı ağı kurarak, Meksika'nın en güçlü suç örgütlerinden biri olan Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) kurucusu ve lideri oldu.

El Mencho, yakalanması en zor kartel liderlerinden biri olarak biliniyordu. Hakkında çok az güncel fotoğraf bulunması, uzun süre dağlık bölgelerde saklanması ve dar bir güvenlik çemberiyle hareket etmesi, etrafında bir "gizem" perdesi oluşturdu. ABD Dışişleri Bakanlığı, onun yakalanması için 15 milyon dolara kadar ödül vadediyordu.

EL MENCHO'NUN KİŞİSEL SERVETİ

El Mencho'nun kişisel servetinin, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) tahminlerine göre en az 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında olduğu belirtiliyor. Ancak, liderliğini yaptığı CJNG'nin toplam varlıklarının 50 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Bu devasa servet, lüks malikaneler, altın kaplama silahlar, lüks araç filoları, geniş tarım arazileri ve avokado bahçeleri gibi çeşitli varlıklardan oluşuyor. Hatta El Mencho'nun kendi tedavisi için özel bir hastane inşa ettirdiği de iddia ediliyor.

EL MENCHO NEDEN ÖLDÜ?

Meksika hükümeti, ülkenin en güçlü suç örgütlerinden biri olan Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) lideri Nemesio Oseguera Cervantes’in, Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa bölgesinde düzenlenen askerî operasyonda öldürüldüğünü duyurdu.

Operasyonun ardından eyaletin farklı noktalarında silahlı çatışmalar yaşandığı ve araçların ateşe verilerek yolların kapatıldığı bildirildi.