Yayınlanma: 04.07.2023 - 15:41

Güncelleme: 04.07.2023 - 15:41

Aslı Enver'in yeni doğan kızının adını Elay koymasıyla birlikte Elay ismi hakkında yapılan aramalar hız kazandı. Elay isminin anlamı, kökeni, özelliklerinin neler olduğu ve Kuran'da geçip geçmediği ararştırlıyor. Peki, Elay ne demek? Elay ismi ne anlama geliyor? Aslı Enver'in kızına verdiği Elay isminin özellikleri neler? İşte, Elay ismine dair merak edilenler...

ELAY İSMİNİN ANLAMI NE?

Elay ismi Türkçe kökenli bir isim olup, "yüksek" veya "yükselen" anlamına gelir. Ayrıca "yükseliş" veya "yükselme" anlamlarını içerir. Elay ismi, "yüksekte olan kişi" anlamına gelir. Anlamı güzel olan bu isim, hoş bir telaffuza sahip olduğu için sıklıkla tercih edilmektedir.

ELAY İSMİNİN KÖKENİ

Kökeni Türkçe olan bu isim genellikle kız bebeklere verilirken isteğe göre erkek bebekler için de kullanılabilir.

ELAY İSMİNİN ANALİZİ

Elay ismini taşıyan kişiler fedakarlık yapmaktan kaçınmayan kişilerdir.??? Çocukları ve geleceği düşünen ve bunun için bireysel görevlerini titizlikle yapan kimselerdir. Disiplin hayatlarının merkezindedir. Nerede ne yapacağını önceden planlayarak belirlemeyi severler.

İnsanları zor durumlarında yalnız bırakmaz ve yardımcı olmaya çalışırlar. Cana yakın ve oldukça sıcakkanlıdırlar. Yiğit ve cesurdurlar. Risk almaktan hiçbir zaman kaçınmazlar."

ELAY İSMİ KURAN'DA GEÇİYOR MU?

Elay ismi Kuran'da geçen isimler arasında yer almamaktadır. Fakat bu ismin anlamında ve kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Yeni doğan çocuklarına Elay ismini vermek isteyen anne babaların bu ismi kullanmasında sorun yoktur.