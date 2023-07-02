Twitter 'kullanım limiti aşıldı' sorunu nedir? Twitter 'kullanım limiti ne demek?

Yayınlanma: 02.07.2023 - 16:57

Güncelleme: 02.07.2023 - 16:57

Tesla CEO'su, dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra herkesin Twitter hesabı açması ve hesabı olan kişilerin de platform içinde aktif bir şekilde yer alması için birçok yenilik yaptı. Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunda yeni bir değişiklik daha yaptı. Yapılan son değişiklikle birlikte hesabı olmayan kişiler için Twitter sınırlandırılması getirildi.

TWITTER 'KULLANIM LİMİTİ NE DEMEK?

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Elon Musk, "geçici sınırlama" uyguladıklarını açıkladı.

Sistemdeki manipülasyonu tespit edebilmek için bir önlem olarak açıklayan Twitter patronu, hesaplara göre yapılan sınırlamayı da şöyle duyurdu:



-Doğrulanmış hesaplar günde 6000 gönderi okumakla sınırlı

-Doğrulanmamış hesaplar günde 600 gönderiye kadar

-Yeni doğrulanmamış hesaplar ise günde 300'e kadar gönderi okuyabilecek.

Elon Musk, gelen tepkiler üzerine limitli gönderi sayısını doğrulanmış hesaplarda 8 bin, doğrulanmamış hesaplarda 800 ve yeni doğrulanmamış hesaplarda ise 400'e çıkardı.

TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?

Hesabı olmayan kişiler artık üçüncü taraf uygulamalardan paylaşılan tweetleri görüntülemeyecek. Aynı durum hesabı olan fakat oturum açık olmayan cihazlar için de geçerli olacak. Yani üçüncü taraf uygulamadan paylaşılan bir tweet varsa o cihazda Twitter hesabı açık değilse yine görüntülenme olmayacak.

Elon Musk ve Twitter yönetimi bu şekilde hesabı olan kişilerin platformda daha aktif olacağını ve hesabı olmayan kişilerin ise sosyal medya platformuna kayıt olabileceğini düşünüyor.

Öte yandan Twitter patronu Elon Musk, dün gece hesabından yaptığı paylaşımda kullanıcı sayısının şimdiye kadarki en yüksek sayıya ulaştığını açıkladı.

Twitter'ın 'patronu' Elon Musk'ın, tweet'lerin kısıtlanması kararının ardından eski Twitter CEO'su Jack Dorsey'den heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Dorsey'in paylaşımını Musk da retweet yaptı.

2019 yılında Twitter benzeri bir platform olarak tasarlanan Bluesky'ın kurulmakta olduğunu açıklayan Dorsey, 44 milyar dolara Elon Musk tarafından satın alınan Twitter'dan ayrılmasının ardından Bluesky'ın yönetim kurulu üyesi olmuştu.

Twitter'dan yeşil çimen fotoğrafı paylaşan Dorsey'in paylaşımı Bluesky'a gönderme olarak yorumlandı. Söz konusu tweeti Elon Musk da retweetledi.