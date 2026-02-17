Elazığ’da dehşet anları: Vurduğu yaralıyı yerde tekmeledi!

Elazığ’da meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan, tartıştığı kişiyi tabancayla vurduktan sonra yerdeki yaralıya tekme atmaya çalıştı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan dehşet anları, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son buldu.

Olay, öğle saatlerinde Çarşı Mahallesi Celal Öztekin Caddesi üzerinde yaşandı. M.A.A. ile şüpheli şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saldırgan, belinden çıkardığı tabancayla M.A.A.’ya peş peşe ateş açtı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan M.A.A. kanlar içinde yere yığıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre; saldırganın hırsını alamayarak yerde hareketsiz yatan yaralıyı tekmelediği görüldü. Olayın büyümesini, çevredeki esnaf ve vatandaşların soğukkanlı müdahalesi engelledi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, YARALININ DURUMU AĞIR

Vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı. Ağır yaralanan M.A.A. ise ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet güçleri, saldırının nedenine ilişkin geniş çaplı bir inceleme başlattı.