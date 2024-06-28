Elazığ’da 40 dekarlık alanda hasat başladı

Elazığ’da 40 dekarlık alanda sebze hasadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2024 - 13:07
Elazığ’da 40 dekarlık alanda hasat başladı
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Elazığ’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün katılımları ile patlıcan ve biber hasadı gerçekleştirildi.

Palu ilçesi Üçdeğirmenler köyünde Ahmet Kılıç'a ait 25 dekar patlıcan ve 15 dekar biber ekili bulunan alanlarda hasat gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik çalışanın da katıldığı hasat çalışmalarında hasat edilen biber ve patlıcanlar çevre illerdeki sebze hallerine gönderildi.


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