Kastamonu'da hasat başladı: 12 köyden 146 çiftçi tarafından üretildi...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kenevir hasadına başlandı.

Kastamonu'da hasat başladı: 12 köyden 146 çiftçi tarafından üretildi...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2024 - 16:46

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Uzunkavak köyünde Hüseyin Topçu'ya ait kenevir tarlasına giderek, hasat çalışmalarına katıldı. Başkan Arslan, kenevir için özel olarak tasarlanmış biçerdöver ile hasadı bir süre kendisi gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Taşköprü'de toplam 3 bin 100 dönüm arazide, 12 köyden 146 çiftçi tarafından lif amaçlı kenevir ekimi yapıldığını söyledi.

Kenevir hasadının önceden insan gücüyle yapıldığını hatırlatan Arslan, "Günümüzde ise modern tarım teknolojisinin getirdiği yeniliklerle artık daha hızlı ve verimli bir şekilde hasat gerçekleştiriliyor. Çiftçilerimizin özverisiyle ekilen kenevirlerimizin hasadına başladık. Amacımız, Taşköprü'nün bereketli topraklarında keneviri daha geniş alanlara yayarak çiftçilerimize uzun yıllardır özledikleri üretim heyecanını yeniden yaşatmak." dedi.

Arslan, hasadın ilçeye, çiftçilere ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Taşköprü Tarım ve Orman Müdürü Mehmet İpek de hasat programına katıldı.


Etiketler: #kastamonu #hasat #Kenevir

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