Jrokez’ lakabıyla tanınan kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran, dengesini kaybederek 12’nci kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmesinin ardında yayın açmaya devam eden Eldorina sosyal medyada tepkilere maruz kaldı. Peki, Eldorina Kimdir? Eldorina kaç yaşında, nereli? Eldorina neden tepki görüyor?

ELDORİNA KİMDİR?

Asıl adı Gizem Çağlar olan ve sosyal medyada Eldorina ismiyle tanınan genç yayıncı, son dönemde oyun içerikleri ve enerjik tarzıyla dikkat çekiyor. Eldorina, Twitch ve Kick’te yaptığı yayınlarla kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Genç yaşına rağmen adını dijital dünyada duyurmayı başardı. Eldorina lakabıyla tanınan Gizem Çağlar, İstanbul’da yaşıyor ve 19–21 yaş aralığında olduğu biliniyor. Üniversite eğitimine devam ederken bir yandan da içerik üretmeyi sürdürüyor.

ELDORİNA NEDEN TEPKİ GÖRÜYOR?

17 Ağustos’ta Türkiye’nin sevilen yayıncılarından Oğuzhan Dalgakıran (Jrokez), Ankara’daki evinde dengesini kaybederek 12’nci kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmesinin ardından. Genç yaşta yaşanan bu kayıp, yayıncılık camiasında derin üzüntü yarattı. Birçok yayıncı, olaya duydukları saygıyı göstermek adına yayınlarını durdururken, Eldorina'nın yayına devam etmesi sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

ELDORİNA'DAN AÇIKLAMA

Eldorina, gelen yoğun tepkilerin ardından ilk açıklamasını canlı yayında yaptı. “Sanki kazayı ben yaptırmışım gibi davranıyorlar. Elim ayağım titriyor.” sözleriyle yaşadığı duygusal çöküşü dile getirdi.

Daha sonra sosyal medya hesabından da açıklama yapan genç yayıncı, ölüm ve cinsel saldırı tehdidi aldığını belirtti. Yaşadığı baskıyı paylaşan Eldorina, sessiz kalanlara da sitem etti.