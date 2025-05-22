Elektrik çarpması, yanma hissi, kulak çınlaması: Her 10 kadından 9'u bu belirtileri yaşıyor!

Menopoz denince akla ilk olarak sıcak basmaları ve gece terlemeleri gelse de, yapılan yeni bir araştırma, kadınların bu sürece dair bilgisinin son derece sınırlı olduğunu gösterdi. Bin kadınla yapılan anket, elektrik çarpması hissinden ağızda yanma ve kulak çınlamasına kadar birçok belirtilerin neredeyse hiç bilinmediğini ortaya koydu. Uzmanlar ise eğitimin ve açık iletişimin menopoz sürecinde belirleyici rol oynadığını vurguluyor.





ÇOĞU KADIN ŞAŞIRTICI BELİRTİLERİN FARKINDA DEĞİL

Henüz perimenopoz veya menopoz sürecine girmemiş 1.000 kadınla yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 65’i bu döneme hazırlıklı olmadığını belirtti. Daha yaygın belirtiler olan sıcak basmaları ve gece terlemeleri bilinirken, elektrik çarpması hissi gibi belirtilerden yüzde 94’ü habersiz. Aynı şekilde; ağızda yanma sendromu (94%), kulak çınlaması (93%) ve vücut kokusu değişimi (86%) gibi işaretler de yaygın olarak bilinmiyor. Diş sorunları (89%), kuru göz (84%), kuru ağız (84%) ve kalp çarpıntısı (73%) da diğer az bilinen belirtiler arasında yer alıyor.

MENOPOZU YAŞAYANLARIN YARISI HAZIRLIKSIZ YAKALANIYOR

Menopoz sürecini yaşamış ya da hâlihazırda bu dönemde olan 1.000 kadınla yapılan ikinci ankette ise yüzde 52’si sürece hazırlıksız yakalandığını söyledi. Katılımcıların büyük bir kısmı belirtileri fark ettikten ortalama bir yıl sonra bunun menopozla ilgili olduğunu anladığını belirtti. Her on kadından biri ise iki yıl veya daha uzun süre bu durumu anlayamadığını ifade etti.

EĞİTİM VE AÇIK İLETİŞİM ŞART

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Anne Henderson, “Menopoz oldukça bireysel bir deneyimdir, fakat pek çok kadın bu sürece hazırlıksız ve desteksiz giriyor” diyerek bilgi eksikliğine dikkat çekti. Henderson, fiziksel belirtilerin yanı sıra duygusal ve zihinsel değişimlerin de yaşanabildiğini belirterek, doğru bilgiye erişimin ve açık diyalogların önemini vurguladı.

KADINLAR MENOPOZU KONUŞMAKTAN ÇEKİNİYOR

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 52’si menopoz konusunda daha fazla eğitime ihtiyaç olduğunu belirtirken, yüzde 48’i toplumun genel olarak bu konuda daha bilinçli olması gerektiğini düşünüyor. Kadınların yüzde 35’i bu konunun okullarda, üniversitelerde veya kolejlerde öğretilmesini istiyor. Katılımcıların yüzde 21’i ise menopozun hâlâ bir tabu olduğunu düşünüyor. Menopozu yaşamış kadınların yüzde 75’i ise yaşadıkları belirtileri başkalarıyla konuşmaktan kaçındıklarını itiraf etti.



