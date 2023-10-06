Eleştirmenler 21. yüzyılın en iyi dizilerini seçti

Yayınlanma: 06.10.2023 - 15:26

Güncelleme: 06.10.2023 - 15:26

Hollywood Reporter eleştirmenleri 21. yüzyılın en iyi 50 TV dizisini belirledi. Makalenin önsözünde de belirtildiği üzere sıralama, prestijli sinema dergisinin önde gelen üç TV eleştirmeni tarafından yapıldı. Altı ay süren projenin toplantıları ve tartışmaları Nisan 2023'te başladı.

TV eleştirmenleri listeyi oluştururken yaşadıkları zorluğu şu kelimelerle ifade ediyor:

"Sadece 2022'de televizyonda, kablolu yayında ve internet üzerinden 600'den fazla orijinal senaryolu dizi yayınlandı. Yani geçen yılın en iyi 50 dizisinin listesini yapmak bile zaten yeterince zordu. Televizyon içeriğinin tarihteki en büyük çağındayız ve bu harika ama liste yapmayı çok zorlaştırıyor. Muhtemelen en sevdiğiniz dizilerden en az beşini listenin dışında bıraktık. Bunun için özür dileriz."

KRİTERLERİ BELİRLEMEK ZOR OLDU

Donanım Haber'in aktardığına göre; dıralamada ilk bölümü 20. yüzyılda yayınlanmış olsa bile, 31 Aralık 1999'dan sonra yayınlanan diziler dikkate alındı. Değerlendirme ekibi, özellikle uzun tartışmaların ardından, sadece İngilizce yapımları ele almaya karar verdi, örneğin Kore dizilerini göz önünde bulundurmadı.

İşte Hollywood Reporter eleştirmenlerine göre 21. yüzyılın en iyi TV dizileri: