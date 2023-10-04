CRR Konser Salonu'nda heyecan dolu açılış: Soprano Hanna-Elisabeth Müller sahneye çıkıyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, 2023-2024 konser sezonuna muhteşem bir açılış yapmaya hazırlanıyor. Sanatseverleri etkileyici bir başlangıçla karşılayacak olan sezonun açılış konseri "Yürek Isıtan Sanat Işığı" adını taşıyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, 2023-2024 konser sezonunu muhteşem bir başlangıçla karşılıyor. Sezonun açılış konseri olan "Yürek Isıtan Sanat Işığı", CRR Senfoni Orkestrası'nın ve dünyaca ünlü soprano Hanna-Elisabeth Müller'ün performansıyla 7 Ekim'de sahne alacak.
CRR Konser Salonu, geniş yelpazede sunacağı konser seçkisi ve üstün akustiği ile her yaştan müzikseveri bir araya getirme misyonunu sürdürüyor. Yeni konser sezonu boyunca klasik müzikten dünya müziğine, Türk musikisinden caz müziğine, dans gösterilerinden halk müziğine, çocuk etkinliklerinden fuaye sohbetlerine ve "Genç Müzisyenlere Destek Projesi Fuaye Konserleri"ne kadar 112 farklı etkinlik müzik tutkunlarına sunulacak.
Açılış konseri olan "Yürek Isıtan Sanat Işığı" başlıklı etkinlikte CRR Senfoni Orkestrası, çağdaş operanın parlayan yıldızı soprano Hanna-Elisabeth Müller'e eşlik edecek. Hanna-Elisabeth Müller, sahnede sergilediği performansla dinleyicileri müziğin duygusal zirvelerine taşımayı vaat ediyor. Konser, orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetiminde saat 20.00'de başlayacak.
Konser programı, Brahms'ın efsanevi 1. Senfonisi'nden R. Strauss'un duygu yüklü Son Dört Lied’ine ve Ferit Tüzün'ün gurur kaynağımız olan 'Türk Kapriçyosu'na kadar uzanan müzikal bir zaman yolculuğunu içeriyor.
Ayrıca, konser öncesinde saat 18.00'de CRR fuayesinde "Girişte Solda" müzik söyleşisi düzenlenecek. Müzikolog Ersin Antep moderatörlüğünde gerçekleşecek bu etkinliğin konuklarından ilki Prof. Dr. İlber Ortaylı olacak. Sohbet, CRR Senfoni Orkestrası'nın konser repertuarıyla paralel olarak "Almanlar ve Kültür" başlığıyla gerçekleşecek.
Konser biletleri 90 TL ve 40 TL fiyatlarla internet üzerinden ve CRR Konser Salonu gişesinde satışta.
CRR Konser Salonu, 2023-2024 konser sezonunda sanatseverleri 112 farklı etkinlikle ağırlayarak müzikseverlere unutulmaz deneyimler sunmaya hazırlanıyor...
EKİM AYI PROGRAMI
7 Ekim - Hanna - Elisabeth Müller & CRR Senfoni Orkestrası "Yürek Isıtan Sanat Işığı"
8 Ekim - Fonikler Köyü - Çocuklar ve Büyükler İçin Senfonik Masal
11 Ekim - Cumhuriyet Âşıkları – İBB Türk Halk Müziği Topluluğu
12 Ekim - Tahir Aydoğdu ve 100. Yıl Cumhuriyet Koroları Konseri
13 Ekim - Jeremy Pelt, Anthony Wonsey, Ozan Musluoğlu
14 Ekim – Helmut Deutsch ve Kartal Karagedik
15 Ekim – Bale Masalları - Çocuk Balesi
15 Ekim – Özgür Aydın - Bach Goldberg Varyasyonları
17 Ekim – Yüzyılın Yüzleri “Nükhet Duru”
18 Ekim – İnci Çayırlı'ya Saygı Konseri
19-20 Ekim – La Mov Compañıa De Danza
21 Ekim - Chucho Valdes Quartet
22 Ekim - Szymanowski’den Rey’e Polonya - Türkiye İlişkilerinin 100. Yılı Senfonik Konseri
25 Ekim – Burhan Öçal & Alexey Botvınov
26 Ekim – Güç Başar Gülle
28 Ekim – Kuva-yi Milliye Oratoryosu
KASIM AYI PROGRAMI
1 Kasım – Anıl Şallıel
2 Kasım – Yüzyılın Yüzleri “Nida Tüfekçi & Yücel Paşmakçı
3 Kasım – The Bad Plus
7 Kasım – Necip Celâl Andel Anma Konseri
10 Kasım – Ata'ya Şükran Konseri
15 Kasım – Richard Bona
17 Kasım – Steve Coleman & Reflex
18 Kasım – Rembrandt Trio
19 Kasım – Bale Masalları - Çocuk Balesi
19 Kasım – Ayşegül Kırmanoğlu & Bozok Quartet
20 Kasım - 100. Yıl Çocuk Korosu
22 Kasım – Jo Stromgren Kompani - Made In Oslo
25 Kasım – Can Çakmur & CRR Senfoni Orkestrası
26 Kasım – Fonikler Köyü - Çocuklar ve Büyükler İçin Senfonik Masal
26 Kasım – Biréli Lagrène
28 Kasım – Cumhuriyet Âşıkları “Murat Çobanoğlu & Şeref Taşlıova
29 Kasım - CRR Türk Müziği Topluluğu - Muhlis Sebahattin Ezgi ve Neveser Kökdeş Şarkıları
30 Kasım – Sirba Octet & Olten Filarmoni Orkestrası
ARALIK AYI PROGRAMI:
1 Aralık – China Moses
2 Aralık – Aurélien Pascal & CRR Senfoni Orkestrası "Bakü'den Anadolu'ya"
4 Aralık – Yüzyılın Yüzleri – Yahya Kemal Beyatlı
5 Aralık – Mehveş Emeç "Dünya Kadın Hakları Günü Konseri-Müzikle Dostluk"
6 Aralık – Alireza Ghorbani & Coşkun Karademir - Together
8 Aralık – Paolo Fresu – Daniele Di Bonaventura – Leila Shirvani
13 Aralık – Cumhuriyet Âşıkları “Muhlis Akarsu”
16 Aralık – Quatuor Modigliani & Alexander Melnikov
17 Aralık – ŞEB-i ARÛS TÖRENİ "Vakt-i Şerif Hayrola"
19 Aralık – CRR Türk Müziği Topluluğu - Denizkızı Eftalya ve Sadi Işılay
20 Aralık – Dena DeRose / Piero Odorici Quartet
22 Aralık – Company Mek - Father Politics - Muhammed Kaltuk Koreografi
27 Aralık Yılbaşı Konseri - Joë Christophe CRR Senfoni Orkestrası "Amerika'da Bir Parisli"
28 Aralık – Yeni Yıla Merhaba – İBB Kent Orkestrası
29 Aralık – Yeni Yıl Konseri - Anna Maria Jopek & CRR Caz Orkestrası
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