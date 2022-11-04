Elif Alara Çetinel kimdir? Elif Alara Çetinel neden hayatını kaybetti?

04 Kasım 2022 Cuma, 16:07

Ünlü çiftin kızı Elif Alara Çetinel'den acı haber geldi. Elif Alara Çetinel bugün hayatını kaybetti.

ELİF ALARA ÇETİNEL KİMDİR?

Elif Alara Çetinel, oyuncu Tomris Çetinel ve Nusret Çetinel'in kızlarıdır. 40 yaşındaki Elif Alara Çetinel 26 Ekim'de evinde beyin kanaması geçirmişti.

Melek Baykal, acı haberi Instagram sayfasından duyurdu.

Anne-kızın fotoğrafını paylaşan Baykal, altına şu notu düştü:

"Allah'ım bu nasıl bir acıdır. Sevgili arkadaşımız Tomris'imiz biricik evladı Alara'yı kaybetti. Üzüntüm sonsuz, ne yazacağımı bilemiyorum. Rabbim Tomris'imize ve sevgili kardeşi Şirin'e dayanma gücü versin, sabır versin. Başka da bir şey diyemiyorum. Huzur içinde uyu güzel kızım.

Mekanın cennet olsun"

NUSRET ÇETİNEL KİMDİR?

Ankara'da 1952'de dünyaya gelen Nusret Çetinel, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Çetinel, Devlet Tiyatrolarında ve özel tiyatrolarda pek çok oyunda görev aldı.

Ankara'da çekilen Bizim Evin Halleri dizisi ile televizyonda tanınan Çetinel, tiyatro oyunculuğu ve seslendirmenliğin yanı sıra Muhteşem Yüzyıl, Behzat Ç, Sevda Kuşun Kanadında, Mavera, Aşk Ağlatır, Yağmurdan Sonra başta olmak üzere pek çok dizi ve filmde rol aldı. 2021'in Eylül ayında Ankara'da hayatını kaybetti. Nusret Çetinel uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.