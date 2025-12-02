Elizabeth Taylor'ın pırlanta yüzüğü açık artırmaya çıkarılıyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.12.2025 10:16:00
Elizabeth Taylor’a ait 2,62 karatlık pırlanta yüzük, 10 Aralık’ta New York’ta düzenlenecek “Muhteşem Mücevherler” müzayedesinde 120–180 bin dolar arasında bir değerle yeniden satışa çıkıyor.

Keşmir safirleri, seçkin elmaslar ve özel koleksiyonlardan imzalı mücevherler, 10 Aralık’ta New York’ta düzenlenecek açık artırmada yeni sahiplerini bulacak. Christie’s Müzayede Evi’nin Rockefeller Center’da gerçekleştireceği “Muhteşem Mücevherler” müzayedesinin en dikkat çekici parçalarından biri ise, Hollywood’un efsane ismi Elizabeth Taylor’a ait pırlanta yüzük olacak.

2011 yılında 79 yaşında hayatını kaybeden Taylor’ın 1961 tarihli, 2,62 karatlık pırlanta yüzüğü, armut, markiz ve yuvarlak kesim pırlantalarla çerçevelenmiş tasarımıyla öne çıkıyor.

Ünlü yıldız bu yüzüğü, 30'uncu doğum günü için kendisine hediye eden dönemin popüler şarkıcısı ve 1959–1964 yılları arasında evli olduğu Eddie Fisher’dan almıştı.

Yüzüğün tahmini satış fiyatı 120 bin ile 180 bin dolar arasında değişiyor. Parça, en son 13 Aralık 2011’de New York’ta düzenlenen ve rekor kıran “Elizabeth Taylor Koleksiyonu: Efsanevi Mücevherler, Akşam Satışı” müzayedesinde alıcı bulmuştu.

