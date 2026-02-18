Epstein dosyalarında adı geçen Ellen DeGeneres'ın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Ellen DeGeneres kimdir, kaç yaşında? Ellen DeGeneres nerede yaşıyor?
ELLEN DEGENERES KİMDİR?
Amerikalı aktris, sunucu ve yapımcı Ellen Lee DeGeneres, 26 Ocak 1958 yılında Metairie, Louisiana'da doğdu. 2008 'de Portia de Rossi ile dünya evine girdi.
ELLEN DEGENERES'İN YER ALDIĞI FİLMLER
1990 Arduous Moon Kendisi Kısa film
1991 Wisecracks Kendisi Belgesel
1993 Coneheads Coach
1994 Trevor Kendisi Kısa film
1996 Mr. Wrong Martha Alston
1998 Goodbye Lover Rita Pompano
1998 Dr. Dolittle Prologue Dog Seslendirme
1999 EDtv Cynthia
1999 The Love Letter Janet Hall
2003 Finding Nemo Dory Seslendirme
2003 Exploring the Reef with Jean-Michel Cousteau Dory Seslendirme
2003 Pauly Shore Is Dead Kendisi
2005 My Short Film Kendisi Kısa film
2013 Justin Bieber's Believe Kendisi Belgesel
2015 Taylor Swift: The 1989 World Tour Live Kendisi
2015 Unity Narrator Belgesel
2016 Finding Dory Dory Seslendirme
2019 Nancy Drew and the Hidden Staircase
ELLEN DEGENERES NEREDE YAŞIYOR?
ABD’li ünlü televizyon yıldızı Ellen DeGeneres, Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesinin ertesi günü İngiltere’ye taşınmıştı.