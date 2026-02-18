Epstein dosyalarında adı geçen Ellen DeGeneres'ın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Ellen DeGeneres kimdir, kaç yaşında? Ellen DeGeneres nerede yaşıyor?

ELLEN DEGENERES KİMDİR?

Amerikalı aktris, sunucu ve yapımcı Ellen Lee DeGeneres, 26 Ocak 1958 yılında Metairie, Louisiana'da doğdu. 2008 'de Portia de Rossi ile dünya evine girdi.

ELLEN DEGENERES'İN YER ALDIĞI FİLMLER

1990 Arduous Moon Kendisi Kısa film

1991 Wisecracks Kendisi Belgesel

1993 Coneheads Coach

1994 Trevor Kendisi Kısa film

1996 Mr. Wrong Martha Alston

1998 Goodbye Lover Rita Pompano

1998 Dr. Dolittle Prologue Dog Seslendirme

1999 EDtv Cynthia

1999 The Love Letter Janet Hall

2003 Finding Nemo Dory Seslendirme

2003 Exploring the Reef with Jean-Michel Cousteau Dory Seslendirme

2003 Pauly Shore Is Dead Kendisi

2005 My Short Film Kendisi Kısa film

2013 Justin Bieber's Believe Kendisi Belgesel

2015 Taylor Swift: The 1989 World Tour Live Kendisi

2015 Unity Narrator Belgesel

2016 Finding Dory Dory Seslendirme

2019 Nancy Drew and the Hidden Staircase

ELLEN DEGENERES NEREDE YAŞIYOR?

ABD’li ünlü televizyon yıldızı Ellen DeGeneres, Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesinin ertesi günü İngiltere’ye taşınmıştı.