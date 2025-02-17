Elleriyle beslediler! Kartepe'de görülen kızıl geyik 'Maral' kayakçılara kendini sevdirdi
Gazeteci Meliha Okur, sosyal medya hesabından Kartepe'de karşılaştığı kızıl geyik ile paylaştığı video ile dikkat çekti. Geyiğe "Maral" adını veren Okur, hayvanın insanlara olan sıcak tutumuna dikkat çekti.
Gazeteci Meliha Okur sosyal medya hesabından Kartepe'de bir kızıl geyikle paylaştıkları videoyu yayımladı. Gazeteci geyiğe 'Maral' ismini verdiğini açıklarken geyiğin insanlara karşı sıcak tutumu dikkat çekti.
Gazeteci Okur, kızıl geyik'erin yabani bir hayvan olduğunu ve insanlarla iç içe olmaması gerektiğini anlatırken bu durumun sebebinin Milli Parklar Genel Müdürlüğüne sorulması gerektiğini söyledi.
Okur paylaşımına şu notu düştü:
"Günaydın Türkiyem.
Kartepe'de Kızıl Geyik ile karşılaştık.
Tanıştık.
Adını Maral koydum. Geçen hafta isim önerisi yazan herkese teşekkür ederim.
Bir arkadaşım "Hayvanlarla Konuşan Kadın" demiş benim için. Sevgi her canlının birbiriyle konuşmasını sağlar. Bir geyiği sevmek beni öylesine mutlu etti ki tarifi imkansız.
Tek korkum Maral'a zarar verilmesi..Avcıların Maral'ı vurması"
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