Elleriyle beslediler! Kartepe'de görülen kızıl geyik 'Maral' kayakçılara kendini sevdirdi

Yayınlanma: 17.02.2025 - 13:22

Güncelleme: 17.02.2025 - 13:25

Gazeteci Meliha Okur sosyal medya hesabından Kartepe'de bir kızıl geyikle paylaştıkları videoyu yayımladı. Gazeteci geyiğe 'Maral' ismini verdiğini açıklarken geyiğin insanlara karşı sıcak tutumu dikkat çekti.



Gazeteci Okur, kızıl geyik'erin yabani bir hayvan olduğunu ve insanlarla iç içe olmaması gerektiğini anlatırken bu durumun sebebinin Milli Parklar Genel Müdürlüğüne sorulması gerektiğini söyledi.

Okur paylaşımına şu notu düştü: