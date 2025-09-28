Elma diyarında hasat başladı: 'Yüzde 80 kayıp'

Üreticiler, don ve kuraklık nedeniyle bu yıl verimde ciddi düşüş yaşandığını belirtirken, elma bahçelerinde hummalı çalışma sürüyor.. Elma üreticisi Hasan Polat, bu sezon verim ve kalite açısından durumun iç açıcı olmadığını belirterek, "Susuzluktan dolayı yaklaşık yüzde 80 oranında kayıp yaşadık" dedi.

Türkiye'de yetiştirilen her 4 elmadan birinin üretildiği Isparta'da Eylül ayı ile birlikte bahçelerde hareketlilik arttı. Özellikle Eğirdir, Gelendost, Gönen ve Atabey ilçelerinde yoğun olarak yapılan elma yetiştiriciliği, bu yıl kuraklık ve sulama problemleriyle sekteye uğradı. 2023 yılı Ağustos ayında coğrafi işaret tescili alan Isparta elması, aroma, tat ve kalite açısından ülke genelinde önemli bir konuma sahip. Ancak iklimsel olumsuzluklar, üreticilerin hem verim hem de kalite açısından zor bir sezon geçirmesine yol açtı.

"REKOLTEDE YÜZDE 80'E VARAN KAYIP VAR"

Elma üreticisi Hasan Polat, hasadın başladığını ancak verim ve kalite açısından durumun iç açıcı olmadığını belirterek, "4 gündür Golden cinsi elmalarımızla hasada başladık. Ancak Starking türünde yeterli renklenme ve kalite oluşmadığı için biraz daha bekliyoruz. Golden hasadımız sürüyor fakat genel olarak ciddi bir verim kaybı söz konusu. Suyun yetersizliği üretimi doğrudan etkiledi. Rekoltemiz bu yıl iyiydi aslında, ama susuzluktan dolayı yaklaşık yüzde 80 oranında kayıp yaşıyoruz" dedi.

"BU SEZON EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALMALARI MÜMKÜN DEĞİL"

Polat, özellikle Eğirdir Gölü'ndeki kuraklık nedeniyle sulama konusunda büyük sıkıntılar yaşandığını vurgulayarak, "Suya ulaşabilen üreticiler daha avantajlı durumda. Suyu olmayan üreticiler ise genellikle meyve suyu sanayisine gönderilecek düşük kaliteli elma üretmek zorunda kaldı. Müstahsil zor durumda, emeklerinin karşılığını almaları mümkün değil" ifadelerini kullandı.