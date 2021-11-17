Elmalı Davası kararına tepki gösteren Aleyna Tilki cinsel istismara maruz bırakıldığını açıkladı
Yayınladığı video ile Elmalı davasındaki karara tepki gösteren şarkıcı Aleyna Tilki, "Zamanında haksızlığa uğramış bir kız çocuğu olarak söylüyorum. Bu insanlar ceza almalı. Yalvarırım alsınlar" ifadelerini kullandı.
Antalya’nın Finike ilçesinde, 2019'da iki çocuğun cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin Antalya'nın Elmalı ilçesinde görülen davada 3 sanık hakkında beraat kararı verildi. Elmalı davası kararına tepki gösteren şarkıcı Aleyna Tilki kendisinin de cinsel istismara maruz bırakıldığını söyledi.
Tilki, "Zamanında haksızlığa uğramış bir kız çocuğu olarak, şu çocukların (Elmalı) davasındaki adam ceza almazsa, ben bir gün onlardan birini bulacağım" dedi.
Tilki paylaştığı videoda şunları söyledi:
“Biz mi suç işleyelim?” diye neden yazdım biliyor musunuz? ” Taciz edilen çocuklar eğer karşılığında o kişi bir ceza almazsa adaleti tanıyamaz. Adaleti tanıyamazsa kendi celladına dönüşebilir. Kötü bir insana dönüşebilir. Siz şu an bir çocuğun cellada dönüşme riskini alıyorsunuz. Haksızlığı ve adaletsizliği ben yakından tanırım. Böyle olaylara tepki gösteriyorum. Hak eden hak ettiği cezayı çekmezse geride kalan kişinin iki seçeneği vardır. Ya iyi bir insan olur ya da kötü bir insana dönüşür. Bu insanlar yalvarırım ceza alsınlar. Siz şu an sadece iki çocuğu koruyamadığınızı düşünebilirsiniz ama şu anda siz kısır bir döngüyü harekete geçiriyorsunuz bu insanları serbest bırakarak. Cinsel defosu olmayan çocuk cinsellikle alakalı böyle bir resim çizemez. En büyük delil budur. Onları içeri alın. Zamanında haksızlığa uğramış biri kız çocuğu olarak şu çocukların (Elmalı) davasındaki adam ceza almazsa, ben bir gün onlardan birini bulacağım diyorum. Ceza verin.”
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