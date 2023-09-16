Elon Musk'un özel şefi Akira Back kimdir? Akira Back nereli, kaç yaşında? Akira Back'ın restoranı nerede?

Yayınlanma: 16.09.2023 - 14:55

Güncelleme: 16.09.2023 - 14:55

Michelin yıldızlı şef Akira Back, MasterChef Türkiye'nin 90. bölümüne konuk şef olarak katıldı.



AKİRA BACK KİMDİR?



Akira Back, 1974 yılında Seul, Kore'de doğdu . Back, genç yaşta beyzbola ciddi bir ilgi gösterdi ve bu sporu takip etmek için Japonya'ya taşındı. Ancak ailesi 1989'da ABD'ye taşındığında beyzbol kariyeri kısa bir süre sonra sona erdi. 15 yaşında olan Back, profesyonel snowboard kariyerine geçti. Bu süreçte profesyonel snowboard yarışlarında yedi yıl geçirdi ve bu dönemde çeşitli ekstrem spor filmlerinde yer aldı. Aynı dönemde, gelirini artırmak için yerel Japon restoranlarında çalıştı ve bu deneyim onun mutfak sanatlarına olan ilgisini başlattı.

MUTFAK YAŞAMI

Restoran sektöründeki deneyimleri onu mutfak sanatlarına olan ilgisini artırdı. Bu motivasyonla Akira Back, Colorado'daki The Art Institute'te Uluslararası Mutfak Sanatları Okulu'nda eğitim aldı. Ayrıca ünlü Iron Chef Masaharu Morimoto'nun öğrencisi olduğu belirtilmektedir.1993 yılında, Back, Kenichi adlı restoranda sushi hazırlık aşçısı olarak mutfak kariyerine başladı. Daha sonra Kenichi restoranlarına Austin, Teksas ve Kona, Hawaii'de açılış şefi olarak çalıştı.

2008 yılında Back, Las Vegas'taki Bellagio Resort & Casino'da Yellowtail Japanese Restaurant & Lounge, Chef Akira Back adını taşıyan önemli bir restoranı açtı. Bu restoran, Big Eye Tuna Pizza, Lobster Carpaccio ve Kobe Beef Tataki gibi yemekleriyle ünlendi ve birçok ünlüyü müşteri olarak çekti.

Back'ın sahibi olduğu Dosa restoranı 2017 yılında bir Michelin Yıldızı kazandı.

Akira Back, adını taşıyan restoranları ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Kore gibi çeşitli ülkelerde açarak mutfak imparatorluğunu genişletti.

Back'ın mutfaktaki yetenekleri, Iron Chef America adlı TV programının yapımcılarının dikkatini çekti. 2008 yılında ünlü şef Bobby Flay ile birlikte bu programda yer aldı.

Back, Türkiye'deki ilk şubesini geçen yıl Ataköy'de açtı.