Jeremiah Green kimdir? Jeremiah Green neden hayatını kaybetti?

02 Ocak 2023 Pazartesi, 16:48

Modest Mouse rock grubunun kurucu üyesi ve bateristi Jeremiah Green, 45 yaşında hayatını kaybetti. Green'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Sanatçının yaşamı, kariyeri ve ölüm nedeni merak edildi. İşte ayrıntılar...

JEREMİAH GREEN KİMDİR?

Jeremiah Green, 4 Mart 1977'de ABD'ye bağlı bir eyalet olan Hawaii'nin O‘ahu adasında doğdu. Ailesi 1989'da Seattle bölgesine taşındı. Green, gençliğinin başlarında üç ay boyunca davul dersleri aldı. Kendini Seattle müzik sahnesine kaptırdı; Bir gruba katıldı ve geceleri konserler vermeye başladı. İlk favori grubu İngiliz gotik Rock grubu The Cure'du. Green, kayıt almaya ve turnelerine lisedeyken başladı. 1993'te Washington'da Isaac Brock ve Eric Judy ile kurulan Modest Mouse'un kurucu üyesi oldu. 1990'ların ortalarında Green, K Records'ta Satisfact, Touch and Go Records'ta Red Stars Theory ve Distressed Records'ta Peeved gruplarıyla çaldı. Green, 2003 yılında, doğum gününde Modest Mouse'tan ayrıldı. Daha sonra sinir krizi geçirdiğini ve kısa süreliğine bir psikiyatri hastanesine kaldırıldığını açıkladı. Ayrıldıktan sonra grup, Green'i hızla geri dönmeye ikna etti, ancak Portland'daki kaydın ikinci gününde grup içinde tekrar tartışma patladı ve ardından Green, iki ay boyunca ortadan kayboldu. Green'in yokluğuyla karşı karşıya kalan Modest Mouse üyeleri, dağılmayı düşündüler. Fakat sonra gruba Green'in yerine Benjamin Weikel dahil oldu. Green, Mayıs 2004'te resmi olarak gruba yeniden katıldı.

ÖZEL YAŞAMI

Green, Port Townsend şehir merkezindeki Thuja mağazasının sahibi Lauren Green'le evliydi. Çift, 2016'da bir çocuk sahibi oldu.

JEREMİAH GREEN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Modest Mouse grubunun instagram hesabından yapılan açıklamayla acı haber doğrulandı. Green'in kanserinin 4. aşamada olduğu ve kemoterapi gördüğü belirtilmişti. Bir süre önce kanser olduğunu açıklayan Green'in ölüm nedeninin de kanserden kaynaklandığı açıklandı.