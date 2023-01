Anita Poniter kimdir? Anita Poniter neden hayatını kaybetti?

01 Ocak 2023 Pazar, 11:06

Bir döneme yaptıkları hareketli müzikler ile damgasını vuran The Pointer Sisters vokal grubunun kurucusu Anita Marie Pointer, 74 yaşamını yitirdi. Sanatçının yaşamı ve ölüm nedeni merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ANİTA PONİTER KİMDİR?

Anita Poniter, 23 Ocak 1948'de ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Oakland şehrinde doğdu.

O ve kardeşleri, 1970'lerin başındayken babalarının görev yaptığı Oakland kentinde, Kaliforniya eyaletindeki bir kilisede birlikte şarkı söylemeye başladı. Bonnie Pointer ve en küçük kız kardeşi June, 1969 yılında bir ikili olarak ilk profesyonel şarkılarını söylediler. Daha sonra ablaları Anita ve Ruth'u da aralarına katılmasıyla 1973 yılında birlikte ilk albümlerini yayımladılar. Grup ilk Grammy Ödülünü 1974 yılında çıkardıkları "Fairytale" isimli şarkı ile kazandı. Grup ayrıca, ''Slow Hand'', ''Neutron Dance'' ve ''Jump'' gibi şarkıları ile de bir döneme damga vurdu. Grup toplam üç Grammy Ödülü kazandı. Anita Pointer, Şubat 2020'de kardeşi Fritz Pointer ile birlikte yazdığı ''Fairytale: The Pointer Sisters' Family Story'' kitabını yayımladı. Pointer ailesinin kökenlerini anlatan ve ayrıca 1960'ların sonlarında Sivil Haklar ve Siyah Güç hareketi sırasında kendilerini San Francisco Körfez Bölgesi'nde bulan siyahi genç kadınları konu edinen kitap olumlu eleştiriler aldı.

ÖZEL YAŞAMI

Anita Pointer ilk evliliğini 1965'te David Harper ile yaptı ve çiftin bu evlilikten Jada Harper adında çocukları oldu. Çift, 1966'da ayrıldı. Pointer, 1981'de Richard Gonzalez'le ikinci evliliğini yaptı.

ANİTA POİNTER NEDEN HAYATINI KAYBETİİ?

CNN'de yer alan habere göre, The Pointer Sisters grubunun basın sözcüsü Neal, Anita'nın Los Angeles kentindeki evinde, kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybettiğini açıkladı.

ANİTA POİNTER'İN DİSKOGRAFİSİ

Albümler

Love for What It Is (1987 RCA Kayıtları)

Tekli şarkıları

"More Than a Memory" - 1988

"Overnight Success" - 1987

"Too Many Times" - 1986 (Misafir sanatçı)

Film müzikleri

The Associate - 1996