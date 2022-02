Elvis Presley'nin hayatını anlatan 'Elvis' filminden ilk tanıtım

Amerikalı müzisyen Elvis Presley'nin hikâyesini konu edinen "Elvis" filminden ilk fragman yayınlandı. Filmde Elvis Presley'i Austin Butler, menajer Colonel Tom Parker'ı ise Tom Hanks canlandırıyor.

Yönetmen koltuğunda Baz Luhrmann'ın oturduğu "Elvis", Elvis Presley'nin hayatını, müziğinin gelişimini ve nasıl bir ikona dönüştüğünü anlatacak.

Film, 24 Haziran'da vizyona girecek.

Elvis Monday??



Made a little something to let you good people know we are taking care of business on June 24, 2022.#Elvis #TCB pic.twitter.com/grf8IGqfw9