Elvis Presley'nin hayatını anlatan 'Elvis' filminden ilk tanıtım

19 Şubat 2022 Cumartesi, 00:00

Amerikalı müzisyen Elvis Presley'nin hikâyesini konu edinen "Elvis" filminden ilk fragman yayınlandı. Filmde Elvis Presley'i Austin Butler, menajer Colonel Tom Parker'ı ise Tom Hanks canlandırıyor.

Yönetmen koltuğunda Baz Luhrmann'ın oturduğu "Elvis", Elvis Presley'nin hayatını, müziğinin gelişimini ve nasıl bir ikona dönüştüğünü anlatacak.

Film, 24 Haziran'da vizyona girecek.

Elvis Monday??



Made a little something to let you good people know we are taking care of business on June 24, 2022.#Elvis #TCB pic.twitter.com/grf8IGqfw9 — Baz Luhrmann (@bazluhrmann) November 15, 2021

MICHAEL JACKSON FİLMİ DE YOLDA

Öte yandan Oscar ödüllü Queen biyografisi “Bohemian Rhapsody”nin yapımcılığını üstlenen Graham King, 'popun kralı' Michael Jackson'ın biyografisi ile sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Amerikan eğlence şirketi Lionsgate yaptığı açıklamada, Michael Jackson'ın hayatına ve kariyerine dayanan yeni bir biyografi filmi olan “Michael”ın dünya çapındaki haklarını aldığını duyurdu.

Filmin yapımcılığını Jackson'ın mirasının yöneticileri John Branca ve John McClain ile birlikte yapacak. Senaryoyu, daha önce “The Aviator” ve “Gladiator” gibi filmlerin senaryolarına imza atan, üç Oscar adaylığı bulunan senarist John McClain yazacak.

