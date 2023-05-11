Emeğiniz boşuna gitmesin... Kışlık taze fasulye hazırlamanın püf noktası

Yayınlanma: 11.05.2023 - 21:55

Güncelleme: 11.05.2023 - 21:55

Market ve pazarda taze fasulye tezgahlarda yerini almaya başladı. Kışlık taze fasulye hazırlamak istiyorsanız bilmeniz gereken önemli bir püf nokta var.

Milliyet'te yer alan bir içerikte; Kışlık taze fasulye tarifinin detayları paylaşıldı. İşte o tarif...

Malzemeler

1 kg taze fasulye

4-5 adet domates

Kışlık Taze Fasulye Nasıl Yapılır?

Fasulyeleri yıkayıp doğrayın.

Domatesleri kabuklarından ayırın.

Geniş bir tencereye domatesleri, ardından fasulyeleri koyup kapağını kapatın.

Fasulyenin rengi değişene kadar karıştırarak pişirin.

Fasulyeler 15-20 dakika içinde hazır olacaktır. Oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

Her yemekte kullanacağınız ölçüde fasulyeyi buzdolabı poşetlerine ayırıp buzluğa koyun.

Afiyet olsun!

Taze fasulye konservelemek, taze fasulyenin mevsimi dışında da tüketilmesini sağlayan harika bir yöntemdir. İşte size konserve taze fasulye yaparken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları:

1. Fasulyeleri doğru şekilde hazırlayın: Fasulyeleri yıkayın ve uç kısımlarını kesin. Fasulyeleri dilimleyin veya tam boy olarak bırakın.

2. Sterilize edilmiş cam kavanozlar kullanın: Konserve yaparken, sterilize edilmiş cam kavanozlar kullanın. Kavanozları kaynatın veya fırında sterilize edin.

3. Tuz ekleyin: Konserve yaparken, her kavanoza bir çay kaşığı tuz ekleyin. Bu, fasulyelerin lezzetini artıracak ve bozulmasını önleyecektir.

4. Sirke veya limon suyu ekleyin: Sirke veya limon suyu, konserve taze fasulyenin dayanıklılığını artırmaya yardımcı olur. Her kavanoza bir çorba kaşığı sirke veya bir çay kaşığı limon suyu ekleyin.

5. Sıcaklık kontrolü: Konserve yaparken, fasulyelerin sıcaklığına dikkat edin. Fasulyeleri kaynar suya koyun ve suyun kaynamasını bekleyin. Ardından, fasulyeleri kavanozlara doldurun ve kavanozları kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde kapatın.

6. Kavanozları saklama: Konserve taze fasulyeyi serin ve kuru bir yerde saklayın. Kavanozları açtıktan sonra, hemen tüketmeniz önerilir.

Bu püf noktalarına dikkat ederek, konserve taze fasulye yapabilirsiniz. Ayrıca, konserve yaparken sterilize edilmiş ekipmanlar kullanmak çok önemlidir.