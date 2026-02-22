Berlin Uluslararası Film Festivali’nde (Berlinale) Kurtuluş filmiyle Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülü’nü kazanan yönetmen Emin Alper’in ödül konuşması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Alper, konuşmasında, tutuklu bulunan siyasetçiler Selahattin Demirtaş ve Ekrem İmamoğlu’na değindi. Peki, Emin Alper kimdir, kaç yaşında, nereli? Emin Alper filmleri

EMİN ALPER KİMDİR?

Emin Alper 13 Ağustos 1974 yılında Karaman'da doğdu. Liseyi Ankara Fen Lisesi’nde bitirip Boğaziçi Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümüne girdi, fakat mutlu hissetmediği bölümünü iki yıl sonra tekrar sınava girip aynı üniversitenin iktisat bölümünü kazanarak değiştirdi. Boğaziçi Üniversitesi’nde iktisat ve tarih okudu, ardı sıra Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Modern Türkiye Tarihi üzerine doktorasını aldı.

18 yaşındayken izlediği Kusturica filmi Çingeneler Zamanı'ndan etkilenir, kendi deyimi ile "sinemanın büyüsünün farkına varır".[4] Üniversitede senaryo denemeleri yapan Alper, o dönem üniversitenin sinema kulübüne de üyedir. Vaktinin çoğunu sinema kulübünde, bir kısmı film sektöründe de çalışmakta olan arkadaşlarıyla geçirir. Bu dönemde senaryolar, eleştiriler yazar, sürekli notlar alır. Bu dönemde arkadaşları ile "Görüntü" dergisini çıkarır. Kulüp etkinliklerinde film tartışıp dönemin parlayan yönetmenlerini (Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan gibi) söyleşilere davet ederler. Aynı dönemde hep planladığı sinema geleceği netleşip şekillenir.

İstanbul Teknik Üniversitesi insan ve toplum bilimleri bölümünde akademisyen olarak dersler veren yönetmenin sinema ve siyaset üzerine Tarih ve Toplum, Birikim, Mesele, Altyazı ve Görüntü gibi dergilerde yazıları da yayımlandı.

EMİN ALPER FİLMLERİ NELERDİR?

Tepenin Ardı (Beyond the Hill) – 2012

Emin Alper’in ilk uzun metraj filmi olarak sinema dünyasına damga vurdu. Tepenin Ardı, İstanbul Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Film ödülü aldı. Film, dramatik yapısıyla ve Türkiye taşra temasını anlatmasıyla oldukça dikkat çekmiştir.

Abluka (Frenzy) – 2015

Bu film, 72. Venedik Film Festivali ana yarışmasında Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Toplumundaki korkunun, şiddetin ve devlet ile toplum ilişkilerine değinmesiyle dikkatleri çekmiştir.

Kız Kardeşler (A Tale of Three Sisters) – 2019

Emin Alper’in Kız Kardeşler filmi, Berlin Film Festivali’nin Ana Yarışması seçkisinde yer almıştır. Film üç kardeşin hikayesi üzerinden toplumsal ve bireysel gerilimleri anlatıyor.

Kurak Günler (Burning Days) – 2022

Kurak ünler filmi, 2022 yılında Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünde gösterilmiştir. Su hakları, çevre meseleleri ve yerel yönetim ilişkilerini gerilimi yüksek hikayesiyle anlatmaktadır. Emin Alper’in Kurak Günler filmi, Antalya Film Festivali’nde pek çok ödülle de taçlandı.

Kurtuluş (Salvation) – 2026

Emin Alper’in son uzun metrajı olarak dünya çapında ses getiren filmi Kurtuluş, 76. Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı – Jüri Büyük Ödülü’nü kazanmıştır. Alper Emin’in çok konuşulan filmi Kurtuluş, kırsal bölgelerde olan toprak çatışmasını ve insan ilişkilerini anlatıyor.