Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında bu sabah bir operasyon daha düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında oyuncu Burak Deniz, Sinem Ünsal, Hafsanur Sancaktutan ile müzisyen Emircan Can İğrek ve Ender Eroğlu'nun da yer aldığı çok sayıda isim gözaltına alındı. Peki, Emir Can İğrek kimdir? Emir Can İğrek kaç yaşında, nereli? Emir Can İğrek neden gözaltına alındı?

EMİR CAN İĞREK KİMDİR?

Emir Can İğrek, 2 Nisan 1993 tarihinde Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde doğdu. Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi’nden mezun oldu.

Hayatı ve Eğitimi

Müziğe doğduğu şehirde küçük sahne grupları kurarak başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde öğrenim gördü. Üniversitedeki eğitimini son yılında bırakarak Nazım Hikmet Akademisi’nde şan ve solfej eğitimi almaya başladı. Dört yıl boyunca Nazım Hikmet Akademi Korosu’nda tenor olarak koristlik yaptı.

Müzik Kariyeri

2018 yılında ilk uzunçalar albümü “Ağır Roman”ı yayımladı. 2019 yılında yayımladığı “Nalan” adlı şarkısıyla çıkış yakaladı. 2020 PowerTürk Müzik Ödülleri’nde “Yılın En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcısı” ödülüne layık görüldü. Kariyeri boyunca birçok şarkıcıya beste verdi.

Yeni parçalarının hazırlıklarını Kadıköy’deki stüdyosunda sürdürmektedir.

EMİR CAN İĞREK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

