Emma Roberts'tan 'Kürk Mantolu Madonna' paylaşımı

Hollywood’un gözde oyuncularından Emma Roberts sosyal medya hesabından Türk edebiyatına ilişkin bir paylaşım yaptı.

2016 yılında İngilizceye çevrilen ‘Kürk Mantolu Madonna’ son dönemde dünya ünlü isimlerin radarına da girmeyi başardı.

Geçtiğimiz günlerde de ünlü model Kendall Jenner’ın paylaştığı karelerden birinde, Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden Sabahattin Ali’nin satış rekorları kıran eseri Kürk Mantolu Madonna yer almıştı.

EMMA ROBERTS DA KİTABI PAYLAŞTI

Jenner'ın ardından ABD'li oyuncu, manken ve şarkıcı Emma Roberts da sosyal medya hesabında 'Kürk Mantolu Madonna'ya yer verdi. Kitabı paylaştığı gönderiye “en sevdiğim şeyler kitaplar ve ısırıklar” notunu düşen ünlü ismin paylaşımı başta Türk takipçileri olmak üzere büyük ilgi gördü.