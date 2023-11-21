Yayınlanma: 21.11.2023 - 13:02

Güncelleme: 21.11.2023 - 13:02

Kanal D ekranlarında yayımlanan Yargı dizisi uluslararası bir başarıya imza attı. Bu yıl 51. kez düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Yargı, “En İyi Telenovela” dalında ödül kazandı. Peki, Emmy Ödülleri nedir? Emmy Ödülleri kimlere verilir? Emmy Telenovela Ödülü nedir?

EMMY ÖDÜLLERİ NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Emmy Ödülleri, Amerikan televizyon yapımlarına verilen ödüldür. Peabody Ödülleri'ne benzer; fakat ondan farklı olarak daha fazla eğlence odaklıdır. Emmy ödülleri film sektöründeki Akademi Ödülleri, tiyatrodaki Tony Ödülleri ve müzik sektöründeki Grammy Ödülleri'ne karşılık gelmektedir. Emmy Ödülleri birbiriyle bağlantılı fakat birbirlerinden tamamen ayrı üç kuruluş tarafından takdim edilir: Her birisi Emmy Ödülleri seramonilerinin belirli bir bölümünün yönetiminden sorumludur.

İlk Emmy Ödülü 25 Ocak 1949 tarihinde Hollywood Athletic Club isimli programa verilmiştir. "Emmy" adı, eski televizyon kameralarındaki kamera tüpü için kullanılan "immy" lâkabının feminenleştirilmiş biçimiydi. Shirley Dinsdale ilk Emmy Ödül Töreni'nde ilk Emmy Ödülü'nü alma ayrıcalığına sahip olan ilk kişi oldu.

YARGI DİZİSİ EMMY ÖDÜLÜ ALDI

Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, Uluslararası Emmy Ödülleri’nde “En iyi Telenovela” kategorisinde ödül aldı. Törende dizinin başrol oyuncusu Pınar Deniz’in şıklığı da göz kamaştırdı.

EN İYİ TELENOVELA NEDİR?

En İyi Telenovela Uluslararası Emmy Ödülü, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi (IATAS) tarafından verilmektedir ve üretilen ve başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri dışında yayınlanan telenovelalardaki mükemmelliği ödüllendirmektedir. Telenovela için ilk Uluslararası Emmy , 2008'de New York'ta düzenlenen 36. Uluslararası Emmy Ödülleri Galasında sunuldu.