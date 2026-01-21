İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik, oturduğu binanın 4'üncü katındaki dairenin balkonundan düştü. Hastaneye kaldırılan Gedik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Peki, Emrah Erdem Gedik kimdir? Opera sanatçısı Emrah Erdem Gedik neden öldü?

EMRAH ERDEM GEDİK KİMDİR?

Emrah Erdem Gedik 48 yaşında İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde koro sanatçısı olarak görev yapan bir opera emekçisiydi.

Opera sanatının kolektif ruhunu temsil eden koro yapısı içinde aktif rol alan Gedik, sahne arkasındaki emeğiyle opera prodüksiyonlarının vazgeçilmez isimlerinden biri olarak biliniyordu.

EMRAH ERDEM GEDİK NEDEN ÖLDÜ?

Bahçelievler'de oturduğu binanın 5'inci katından düşen İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik, hayatını kaybetti.

Olay, Merkez Mahallesi'nde dün saat 22.38 sıralarında meydana geldi. Emrah Erdem Gedik, oturduğu 13 katlı binanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan bahçeye düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Emrah Erdem Gedik'i ambulansla hastaneye götürdü. Gedik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emrah Erdem Gedik'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılan incelemelerin ardından Gedik'in cenazesi ailesine teslim edildi.