Emrah'tan 'evlat' paylaşımı sonrası sert tepki: 'Hukuki süreç başlıyor'

Şarkıcı Emrah, sosyal medya hesabından çocukları Elyesa ve Eleysa’nın yeni yaşlarını duygusal mesajlarla kutladı. Ancak bu paylaşımların altına, sanatçının uzun yıllardır görüşmediği büyük oğlu Tayfun Erdoğan ile ilgili hatırlatmalar ve hakaret içeren binlerce yorum yapılması üzerine Emrah, hukuk yoluna başvurma kararı aldı.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK MUCİZELERİ"

Emrah, 11 yaşına giren oğlu Elyasa ve 9 yaşına basan kızı Eleysa için arka arkaya sevgi dolu paylaşımlar yaptı. Kızı Eleysa için kaleme aldığı mesajda, "Sen benim yüreğimin içi, en büyük mutluluğum, en derin aşkım ve hayattaki en değerli hazinemsin" ifadelerini kullanan sanatçı, çocuklarının hayatındaki yerini vurguladı.

"EVLATLARIM KIRMIZI ÇİZGİMDİR"

Paylaşımların ardından gelen tepkiler üzerine sessizliğini bozan sanatçı, sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımlayarak sınırlarını net bir şekilde çizdi. Hakaret içerikli yorumlara kayıtsız kalmayacağını belirten Emrah, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya bir yana, evlatlarım bir yanadır. Onlar benim her şeyimdir. Çocuklarım benim kırmızı çizgimdir. Yapılan hadsizce ve terbiyesizce yorumları avukatıma ileterek hukuki süreci en kısa sürede başlatacağımı kamuoyuna bildirmek isterim."

"AVUKATLARIM TEK TEK İNCELEYECEK"

Evlatlarını canını verecek kadar seven bir baba olduğunu dile getiren Emrah, sosyal medya üzerinden yapılan "ahlaksızca" yorumlara geçit vermeyeceğini söyledi. Tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını vurgulayan şarkıcı, "Avukatlarım tarafından her yorum tek tek incelenecektir. Kimsenin çocuklarıma bu şekilde saldırmasına izin vermeyeceğim" dedi.