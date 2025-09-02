Emre Altuğ'dan duygusal Kayahan açıklaması: Gömeç, Kayahan Abi'yle tanıştığım yer

Gömeç Belediyesi’nin 4. Kültür Sanat Barış Festivali, Emre Altuğ ve İpek Açar konseriyle başladı. Türk pop müziğinin özel isimleri, şef Alper Kömürcü yönetimindeki İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası eşliğinde, unutulmaz Kayahan şarkılarını seslendirdi ve düetler gerçekleştirdi.

Kızko Sahili’ni dolduran 15 bin kişi, konser boyunca şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, sahnede sanatçılara teşekkür ederek, “Hep birlikte çok güzel bir gece geçirdik. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde yanımızda olan, olamayan herkese teşekkür ederiz. Festivalimiz tüm hızıyla devam ediyor. Umarım herkes keyifli bir gün geçirmiştir” dedi.

ŞARKILAR VE BİSLER

Kayahan’ın unutulmaz eserleri, Emre Altuğ ve İpek Açar tarafından seslendirilirken, konser alanını dolduran binlerce kişi yoğun ilgi gösterdi. Sanatçılar, bu yoğun ilgiden dolayı konseri iki kez bis yaptı.

EMRE ALTUĞ’DAN DUYGUSAL ANLAR

Emre Altuğ, sahnede duygusal anlar yaşatarak Kayahan’la tanıştığı yerin Gömeç olduğunu belirtti. Altuğ, “Gömeç Kayahan Abi’yle tanıştığım yer, sektörün içindeydim, amatör olarak. Profesyonel olalı 3-4 sene olmuştu; beni Gömeç’e davet etti. Yıllar sonra burada, onunla tanıştığım yerde onu anmak benim için çok büyük bir kıvanç vesilesi” dedi.

İPEK AÇAR: “KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM”

İpek Açar ise konserle ilgili duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Kayahan, Aslı Gönül’ümün babası, mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın. 10 yıl oldu göçeli, biz de elimizden geldiği kadar hem sözleriyle hem şarkılarıyla onu unutturmamaya gayret ediyoruz. Ben de kendimi çok şanslı hissediyorum. Sevgili eşim Alper Kömürcü’nün desteğiyle çok güzel ve özel bir konser gerçekleşti. Kayahan şarkılarına yakışır bir orkestra ile sahnedeyiz.”