Emre Aşık Yağmur Sarnıç davasında yeni gelişme: Savcının istediği ceza belli oldu
Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeyi planladıkları iddiasıyla boşandığı eşi Yağmur Sarnıç, Erdi Sungur ve Baycan Şenürek hakkında açılan davada istenen ceza belli oldu. Cumhuriyet savcısı, sanıkların adam öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmalarını talep etti.
Düzce’de 15 Mart 2020 tarihinde Yağmur Sarnıç, cezaevi firarisi Erdi Sungur’la birlikte yakalandı. Erdi Sungur, Yağmur Sarnıç’ın kendisinden eski milli futbolcu Emre Aşık’ı öldürmesini istediğini iddia etti.
Erdi Sungur, Yağmur Sarnıç ve Baycan Şenürek hakkında Düzce 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde dava açıldı. Tutuksuz yargılanan 3 sanık dün duruşmaya katılmadı.
BERAATLERİNİ TALEP ETTİLER
NTV’de yer alan habere göre; Yağmur Sarnıç ve Erdi Sungur'un
avukatları mahkemeye verdikleri dilekçelerde her iki isminde berat etmesi
talebinde bulundu. Emre Aşık'ın avukatı ise mazeret göstererek duruşmaya
katılmadı.
GÖMMEK İÇİN YER ARADIKLARINI VURGULADI
Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasında, Erdi Sungur ve
Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık'ı öldürmek amacıyla silah temin etme ve müştekiyi
öldürdükten sonra gömmek amacıyla yer temin etmeye çalışmalarının kasten adam
öldürme suçunun icrai hareketi niteliğinde olduğu belirtti. Savcı zanlıların kasten adam öldürmeye teşebbüs
suçunu işledikleri anlaşılarak bu suç kapsamında cezalandırılmalarını talep
etti.
4 KASIM’A ERTELENDİ
Yağmur Sarnıç ile birlikte Emre Aşık'ı öldürmek için plan yapan Baycan Şenürek'in de aynı suçtan yargılanması istendi. Duruşma 4 Kasım tarihine ertelendi.
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