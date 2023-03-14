Fenomen Pucca'dan Emre Belözoğlu'nun sözlerine sert tepki! 'Şeref denilen şey...'
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kendisine küfür eden Beşiktaş taraftarlarına sert çıkarak, "Annem var, babamdan başka kimsenin elini tutmamış. Şeref istiyorlarsa bu bizde fazlasıyla var" demişti. Fenomen Pucca, Belözoğlu'nun bu sözlerine tepki gösterdi.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Başakşehir-Beşiktaş maçında siyah-beyazlı taraftarların kendisine yaptığı küfürlü tezahüratın ardından basın toplantısında tepki gösterdi.
Belözoğlu açıklamasında "Annem var, babamdan başka kimsenin elini tutmamış. Eşim benden önce başka kimse ile görüşmedi. Şeref istiyorlarsa bu bizde fazlasıyla var. Kendilerini gidip aynada kontrol etsinler. Hepsinin annelerinin ellerinden öpmesini istiyorum. Anneler bu ülkede insanlar adına en değerli varlıktır. Hepsi anneme, eşime ettikleri küfürden sonra annesinin elini öpsün, varsa eşlerine sarılsın” demişti.
Sosyal medya fenomeni Pucca bu sözlere tepki gösterdi. Pucca, bu sözleri paylaşarak "Şeref denilen şeyi kişinin annesi ve eşinin geçmiş cinsel hayatı mı belirliyor?" dedi.
Pucca'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
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