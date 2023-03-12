Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına tepki

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 21:42

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 23:38

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir ve Beşiktaş, Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Ev sahibi takım mücadeleden 2-0 yenik ayrılırken, 35. dakikada Adnan Januzaj kırmızı kart gördü.

Maçın 8 dakikalık duraklama bölümünde Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve tribünler arasında gerginlik yaşandı.

"ADAPTAN, HAYSİYETTEN YOKSUN!"

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Beşiktaş taraftarına yakışmıyor. Bizim de bir annemiz var, eşimiz var, buraya geldiler. Bence kendilerine yakıştırıyorlar! Benim tertemiz bir annem var, babamdan başka kimseyle tanışmamış. Tertemiz bir eşim var. 35 dakika anneme küfür edildi, Beşiktaş'ın büyük çoğunluğu hassastır. Bizim öyle bir terbiyesizliğimiz olmadı! İlk kez Beşiktaş'a kaybettik. Adaptan yoksun, ağır olacak ama haysiyetten yoksun... Böyle taraftarlık olmaz!" cevabını verdi.

"ŞEREF İSTİYORLARSA BİZDE FAZLASIYLA VAR"

Belözoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kızlarım vardı, ne yazık ki eşim kızlarımı getirdi bu maça. Çocuklarım ne yazık ki 35-40 dakika bana edilen küfürleri dinlediler. 8 yaşında ve 5 yaşında kızlarım var. Beşiktaş taraftarı özünde benim de tanıdığım çok dostum arkadaşım var, bu değerlere sahip. Hele hele daha 1 ay önce ülkenin yüz yıllar sonra yaşadığı en büyük felakatin akabinde 35-40 dakika Emre Belözoğlu'na küfür ediyorsa o nasip işidir, haysiyet de nasip işidir. İnsanlık da nasip işidir. Ne insanlıktan ne de haysiyetten nasibini aldığını düşünmüyorum. Ondan dolayı hanımdan kızlarımı götürmesini istedim. Bir tane annem var, babamdan başka kimsenin elini tutmamış, eşim var benden önce kimsenin elini tutmamış. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var. Çok gündeme getiriyorlar ya. Önce dönüp kendilerine baksınlar. Ben bundan fazlasıyla nasiplendiğimi düşünüyorum. Anneme rahatça küfür eden herkes evlerine gittiklerinde de annelerinin ellerinden öpmesini istiyorum, benim adıma. Çünkü anneler en değerli varlıktır."

"ÇEYREK FİNAL ÇOK BÜYÜK BAŞARI OLUR"

Hafta içi Gent ile oynayacakları Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçı hakkında konuşan genç teknik adam, "Ülke bu kadar acıyı yaşamışken, maçlara hazırlanırken zorlanıyoruz. Amacımız Türkiye'yi temsil etmek. Çeyrek final çok büyük başarı olur. Belki de kulüp tarihinin en önemli maçına çıkacağız. Oyuncular iyi hazırlanmalı. Teknik adamlar çok fazla rol biçiyoruz ama bu işin %80'i oyunculardır." dedi.

"PEP DE, MOURINHO DA OLSAN"

Emre Belözoğlu, "Pep Guardiola da, Jose Mourinho da olsanız, bu işin asıl başrolü oyunculardır. Beşinci haftada "Türkiye'ye gelmiş en büyük teknik adam yapıp," son haftalarda "Bunu göndermemiz lazım" onlarca yıldır devam eden senaryolar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.