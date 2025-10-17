Emre Karayel ikinci kez baba oldu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.10.2025 16:54:00
Emre Karayel, eşi Gizem Demirci ile ikinci kez baba oldu. Minik bebeklerine İlke Cihan adını veren çift, mutluluklarını sosyal medyadan paylaştı.

Ünlü oyuncu Emre Karayel, eşi iç mimar Gizem Demirci ile mutlu aile yaşamını büyütmeye devam ediyor. ‘El Değmemiş Aşk’, ‘Düğüm Salonu’, ‘Söz Vermiştin’, ‘1 Erkek 1 Kadın’ ve ‘Son Yaz’ gibi birçok yapımda rol alan Karayel, 2020 yılında Demirci ile evlenmiş, çiftin Can adında bir oğulları olmuştu.

Geçtiğimiz aylarda ikinci çocuklarını beklediklerini duyuran Karayel’den müjdeli haber geldi. 53 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ikinci oğlunun dünyaya geldiğini duyurdu ve minik bebeğiyle objektif karşısına geçerek, “Geldi ikinci paşam” ifadelerini kullandı.

Ailenin ikinci oğullarına İlke Cihan adını verdikleri öğrenildi. Karayel’in hayranları ve takipçileri, paylaşımın altına tebrik ve iyi dileklerini iletti.

