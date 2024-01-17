En az klozet kadar bakteri üretiyor: Makyaj süngeri nasıl temizlenir?

Yayınlanma: 17.01.2024 - 18:13

Güncelleme: 17.01.2024 - 18:13

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Özcan Ateş, Biyomühendislik Bölümü öğrencileri Gaye Su Yiğit ve Zeynep Turna ile "Makyaj Süngerlerinin Mikrobiyal Yüklerinin Belirlenmesi" adlı araştırma projesi yürüttü.

Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenen projede, kadınların makyaja ilgilerinden yola çıkan ekip, kozmetiğe yardımcı ürünlerin cilt sağlığına etkilerini ve hangi mikroorganizmaları barındırdığını araştırdı.

Ateş, proje için ulaştıkları 26 katılımcıdan kullandıkları makyaj süngerlerini aldıklarını, bu kişilere mikrobiyal yükü etkileyebileceğini düşündükleri "Evde yıkama veya kurutma faktöründen etkileniyor mu?", "Nerede saklıyorsunuz?" gibi sorular yönelttiklerini aktardı.

Bu şekilde makyaj süngerlerinin mikrobiyal yüklerini değerlendirdiklerini vurgulayan Ateş, şöyle devam etti:

"Sonuçta ciddi anlamda bakteriyel yük karşımıza çıktı. Sadece bakteri değil bunun yanında küf ve maya da belirledik ama ciddi oranda bakteri yükümüz vardı. Özellikle staphyloccoccus (mikroskopta üzüm salkımlarına benzer kümeler durumunda görülen mikroplar, stafilokok) dediğimiz bakteriler çok yoğunluktaydı. Bu, cildimizde bulunan bir mikroorganizma ama bunun dışında, bağışıklık durumunun değişmesi, kişinin yaş ve özellikleri gibi farklı farklı faktörlerle insanlarda ciddi cilt enfeksiyonlarına, iltihaplı sivilceye sebep olan bakteri türlerini tespit ettik. Bununla birlikte 'enterobacteriaceae' dediğimiz bir familyamız var, özellikle dışkı kaynaklı kontaminasyon kaynağı olarak belirtebileceğimiz."

MAKYAJ SÜNGERİ NASIL TEMİZLENİR?

Hiç şüphesiz makyaj süngerini temizlemenin en klasik yöntemi sıvı veya katı sabun ve ılık su kullanmaktır. Süngeri yıkadıktan sonra tamamen kurutmak için açık bir alanda bir kağıt havlu üzerine koyun. Sünger, makyaj çantasında veya kapalı bir yerde ıslak veya nemli tutulmamalıdır, çünkü bu uygun havalandırma olmaması nedeniyle bakteri ve küf oluşumuna neden olur. İşte, küflenmiş makyaj süngeri ve fırçası temizleme yolları çoğu kişi kirli makyaj fırçaları ve kozmetik ürünleri nedeniyle ciltte kızarıklık ve tahriş sorunu yaşar.

Makyaj için kullanılan ürünlerin hijyenine dikkat etmek gerekir. Küflenmiş makyaj süngerini ya da fırçalarını antibakteriyel sabunlarla temizleyebilirsiniz. Fırça temizleme işleminde nötr bir sabun kullanabilirsiniz. Bu sırada sıcak su kullanmak fırçaya zarar verir, bu nedenle ılık bir sıcaklık kullanın. Fırça kısmını sabunla iyice köpürtün ve fırçayı avucunuza koyun ve dairesel hareketlerle kiri alın.

Süngeri ya da fırçaları temizledikten ve tamamen kurumasını bekledikten sonra makyaj ürünlerinden ayrı olarak makyaj çantasına koyun. Makyaj süngerlerinizi mikroplardan korumak için bir kutu ayırmanızı önerilir.