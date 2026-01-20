En çok çay içen ülkeler belli oldu: Türkiye dünyanın zirvesinde!

Osmanlı döneminden 1950’li yıllara kadar kahvenin gölgesinde kalan, ancak ulaşım imkanlarının artmasıyla milli içeceğimiz haline dönüşen çay, Türkiye’yi dünya şampiyonu yaptı. Kişi başına düşen yıllık tüketim miktarlarını inceleyen küresel araştırma, Türk toplumunun çaya olan bağlılığını rakamlarla kanıtladı.

ZİRVEDE TEK BAŞINA: TÜRKİYE REKOR KIRDI

Listenin en üst basamağında, en yakın rakiplerine bile büyük fark atan Türkiye yer alıyor. Araştırmaya göre Türkiye’de kişi başına yıllık çay tüketimi tam 3,16 kilogram. Bu rakam, çayın sadece bir içecek değil, Türkiye'de günün her anına eşlik eden bir yaşam biçimi olduğunu bir kez daha gösterdi.

EN YAKIN TAKİPÇİLER İRLANDA VE BİRLEŞİK KRALLIK

Çay dendiğinde akla gelen ilk ülkelerden olan İrlanda 2,19 kilogram ile ikinci sırada yer alırken, Birleşik Krallık 1,94 kilogram ile üçüncü sırada kaldı. Listenin üst sıralarındaki diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

Rusya: 1,38 kg

Fas: 1,22 kg

Mısır: 1,01 kg

Polonya: 1,00 kg

ÇİN VE HİNDİSTAN ŞAŞIRTTI

İlginç bir detay olarak, çayın anavatanı kabul edilen Çin’de kişi başı tüketimin 0,57 kilogramda kalması dikkat çekti. Benzer şekilde devasa üretim kapasitesine sahip olan Hindistan’da bu rakam 0,32 kilogram olarak ölçüldü.

ÇAYI EN AZ TÜKETEN ÜLKELER: MEKSİKA VE İTALYA

Araştırma, çay kültürünün bazı ülkelerde oldukça zayıf olduğunu da ortaya koydu. Listenin en sonunda 0,14 kilogramlık tüketimle Meksika ve İtalya yer alıyor. Bu ülkeleri 0,15 kg ile İspanya ve 0,17 kg ile Güney Kore takip ediyor.