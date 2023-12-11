En çok izlenen filmlerden biri olmuştu, 'Aile Arasında' hakkında yeni gelişme

Ünlü komedyen Gülse Birsel imzalı Türk sinema tarihinin en çok izlenen 10. Filmi olan "Aile Arasında"nın devam filmiyle ilgili yeni gelişmeler duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2023 - 10:33
En çok izlenen filmlerden biri olmuştu, 'Aile Arasında' hakkında yeni gelişme
Abone Ol google-news

"Aile Arasında" filmi 1 Aralık 2017 tarihinde vizyona girmiş ve 33 hafta gösterimde kalmayı başararak 5 milyon 289 bin 51 seyirciyle Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmleri arasına adını yazdırmıştı. Çok beğenilen BKM Film imzalı projenin gördüğü ilgi ve seyirciden gelen yoğun istek üzerine devamının çekilmesine karar verildi.

Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar ve Gülse Birsel’i buluşturan "Aile Arasında"nın devam filmi bu yaz eski kadrosuyla çekilecek.

Şimdiden merakla beklenen filmin yönetmen koltuğunda yine Ozan Açıktan oturacak. Gülse Birsel geçen günlerde "Komedi Festivali"nin kapanış etkinliği kapsamında düzenlenen "Mehmet Açar ile Aile Arasında Film Okuması"nda "Aile Arasında" filminin yönetmeni Ozan Açıktan’la seyirci karşısına çıkmış ve soruları yanıtlamıştı.


aile arasında gülse birsel engin günaydın Demet Evgar

İlgili Haberler

Gülse Birsel, 'Sadrazam torunuyum, Çeşme benim' diyen kadına benzetilince isyan etti: 'Çeşme'de evim bile yok'

Gülse Birsel, 'Sadrazam torunuyum, Çeşme benim' diyen kadına benzetilince isyan etti: 'Çeşme'de evim bile yok'
Demet Evgar'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı

Demet Evgar'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı
Demet Evgar'ın bebeği 'Mavi'den kameralara ilk poz!

Demet Evgar'ın bebeği 'Mavi'den kameralara ilk poz!

En Çok Okunan Haberler