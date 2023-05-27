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Demet Evgar'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı

Oyuncu ve sanatçı Demet Evgar, Cannes Film Festivali'nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görülen Merve Dizdar'ın sahneye çıkmadan önce yaşadığı şaşkınlık anı için "Bu sahneyi defalarca seyredebilirim" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2023 - 23:09
Demet Evgar'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı
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Bu yıl 76. kez düzenlenen Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buluyor. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü "Kuru Otlar Üstüne"deki performansıyla Merve Dizdar'a verildi.

Merve Dizdar'ın, ödülün kendisine verildiğini öğrendiği anlar ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Adının söylenmesiyle şaşkınlık yaşayan Dizdar'ın o anlarına ait videoyu alıntılayan Demet Evgar, "Bu sahneyi defalarca seyredebilirim" ifadelerini kullandı.


Demet Evgar Merve Dizdar

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