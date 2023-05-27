Demet Evgar'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı

Yayınlanma: 27.05.2023 - 23:09

Güncelleme: 27.05.2023 - 23:09

Bu yıl 76. kez düzenlenen Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buluyor. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü "Kuru Otlar Üstüne"deki performansıyla Merve Dizdar'a verildi.

Merve Dizdar'ın, ödülün kendisine verildiğini öğrendiği anlar ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Adının söylenmesiyle şaşkınlık yaşayan Dizdar'ın o anlarına ait videoyu alıntılayan Demet Evgar, "Bu sahneyi defalarca seyredebilirim" ifadelerini kullandı.