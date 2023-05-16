En hızlı yapılan mini pizza tarifi! Atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz
Mini pizza tarifi hem lezzeti hem kolay yapılışıyla hayran bırakıyor
Canınız pizza çektiğinde hemen mini pizza yapabilirsiniz. Hem yapılışı hem kolay olması sayesinde mini pizza tarifi birçok kişi tarafından tercih ediliyor.
Gerekli malzeme listesi
21 g yaş maya
Yarım su bardağı ılık su
1 küp şeker
Yarım su bardağı ılık süt
3 su bardağı un
25 g tereyağı
1 tutam tuz
1 yumurta
Üzeri için malzemeler:
Beyaz peynir
Salam
Sucuk
Sosis
1 yumurta sarısı
Hazırlanışı Nasıldır?
Yaş mayayı ılık suda ezerek eritin. Ayrı bir kasede küp şekeri ılık sütte eritin. Unu yoğurma kabına alın. Ortasını havuz gibi açıp mayalı suyu dökün.
Hafif karıştırıp tereyağı, tuz, yumurta ve sütü ekleyip yoğurmaya devam edin. Hamur kıvam aldıktan sonra üzerini nemli bir bezle örterek 15 dakika dinlendirin.
Dinlenen hamuru unlu tezgah üzerine alıp tekrar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayın. Üzerine yumurta sarısı sürün.
Ortalarına dilediğiniz malzemelerden koyup yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pizzaların üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Ilık servis yapın.
Bilmeniz gereken püf noktalar:
Malzemeleriniz oda sıcaklığında olsun. Fırının kapağını sürekli açmayın. Unu iki kez eleyin.
Kaynak: lezzet.com.tr
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