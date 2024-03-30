En iyi cilt bakım rutini için altın tüyo! Unuttuğunuz bu adım cilt bakımınızda fark yaratacak...

Yayınlanma: 30.03.2024 - 18:06

Güncelleme: 30.03.2024 - 19:07

Her harika cilt bakım rutini üç temel adımla başlar: temizlemek, nemlendirmek ve güneş kremi ile korumak. Bu aşamadan sonra işler biraz daha karmaşık hale gelebilir; peeling, bakımlar, esanslar, tonikler, göz kremleri ve güneş altındaki diğer tüm cilt bakım ürünleri için ek adımlar eklenebilir. Ancak adımlar bir yana, cilt tipiniz için gerçekten etkili bir rutini nasıl oluşturursunuz?

Dermatologlar önemli endişelerin ne olduğunu belirlemek ve ardından seçilenleri buna göre yönlendirmek gerektiğini açıklıyor. Cildinizin özel ihtiyaçları için doğru ürünleri seçmenin önemi uzmanlar tarafından vurgulanıyor.

Örneğin, yağlı veya akneye eğilimli bir cildiniz varsa, ciltteki fazla yağı gidermek için salisilik asit gibi bileşenler içeren bir temizleyici ve daha hafif, jel bazlı bir nemlendirici seçilmeli. Yelpazenin diğer ucunda, kuru veya yaşlanan cilde sahip olanlar nemlendirici temizleyiciler ve daha yoğun kremler aramalıdır.

SABAH CİLT BAKIM RUTİNİ ADIMLARI

Temizleyin: Sabah temizliği isteğe bağlı bir adımdır ve genellikle özellikle yağlı cilt tipine sahip olanlar için önerilir.

Tedavi: Uzmanlar, sabahları çevresel hasarlardan korunma ve önleme zamanı olarak görmeyi önermektedir. Bazıları için bu sadece SPF ile koruma olabilirken diğerleri nemlendirici bir serum veya C vitamini gibi antioksidanlar içeren bir serum eklemeyi seçebilir.

Nemlendirin: Bazı güneş kremleri SPF ve nemlendirici olarak işlev görür. Aksi takdirde veya cildiniz özellikle kuruysa, güneş kremi uygulamadan önce muhtemelen bir nemlendirici eklemek isteyeceksiniz. Cilt tipiniz ne olursa olsun, sabah rutininiz için daha hafif bir nemlendirici kullanmanız öneriliyor.

Göz Kremi: Sabah cilt bakım rutininizde isteğe bağlı bir adım olan göz kreminizi göz altlarını gözle görülür şekilde aydınlatmak için kullanabilirsiniz.

Güneş kremi: Güneş kremi asla atlanmaması bir adımdır. Cildinizi hasardan ve yaşlanma belirtilerinden korumak için kesinlikle gereklidir.

ÖĞLEDEN SONRA CiLT BAKIM RUTiNi ADIMLARI

Makyajı Temizleyin: İkili temizlik her zaman gerekli değildir, ancak uzun bir günün ardından makyajı ve ağır SPF'yi temizlemeye yardımcı olmak için harika bir yoldur. Yüzünüzdeki tüm kir, pislik, makyaj ve SPF izlerini tam ve eksiksiz olarak temizlemek için misel su, yağ bazlı bir temizleyici veya temizleyici bir balsam kullanın.

Temizleyin: Konu temizliğe geldiğinde, iki yoldan birini seçebilirsiniz. Nazik bir temizleyici ile işleri basit tutabilirsiniz.

Peeling yapın: Eksfoliasyona gelince, çoğu insanın bunu haftada sadece bir kez yapması gerekir. Tabii ki, diğerleri daha fazla veya daha az sıklıkta peeling yapmaktan fayda sağlayacaktır.

Tedavi: Genel bir kural olarak, cildinizin nelerden yoksun olduğunu göz önünde bulundurun. Özellikle hassassanız veya akneye bağlı çok fazla tahriş yaşıyorsanız, niasinamid veya meyan kökü özü gibi yatıştırıcı bileşenler içeren tedavilere bakın; susuz cilt ile mücadele ediyorsanız, seramid veya peptid açısından zengin bir formülü tercih edin.

Nemlendirin: Cildimizin ekstra nem ve nemlendirmeyi gerçekten emmesine izin vermek için yatmadan önce nemlendirici kullanmak önemlidir.