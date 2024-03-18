En nadir doğum günleri belli oldu: Bu günlerde çok daha az insan doğuyor...

Yayınlanma: 18.03.2024 - 11:48

Güncelleme: 18.03.2024 - 11:48

Her doğum günü değerlidir, ancak bazıları daha nadirdir. Yapılan araştırmalar, dünya üzerindeki 8 milyar insanın, doğum günlerini eşit şekilde paylaşmadığını ortaya koyuyor. Bazı tarihler sıkça doğum günü olarak kutlanırken, diğerleri ise daha az tercih edilen tarihler arasında yer alıyor. Bu durum herkes için olağan bir durum olsa da, doğum günü tarihlerinin dağılımı oldukça çeşitlidir. Peki hangi günlerde daha az ya da daha fazla insan doğuyor? İşte en nadir ve en yaygın görülen doğum günleri...

EN NADİR GÖRÜLEN DOĞUM GÜNLERİ

Dünyanın en nadir görülen doğum tarihleri arasında ise belirli aylar yine öne çıkıyor. Listenin 10. sırasında 25 KASIM bulunuyor.

10- 25 KASIM

9- 23 KASIM

8- 27 KASIM

7- 26 ARALIK

6- 2 OCAK

5- 4 TEMMUZ

4- 24 ARALIK

3- 1 OCAK

2- 25 ARALIK

1- 29 ŞUBAT

EN YAYGIN GÖRÜLEN DOĞUM GÜNLERİ

İlk sırada 9 EYLÜL tarihi bulunuyor.

2- 19 EYLÜL

3- 12 EYLÜL

4- 17 EYLÜL

5- 10 EYLÜL

6- 7 TEMMUZ

7- 20 EYLÜL

8- 15 EYLÜL

9- 16 EYLÜL

10- 18 EYLÜL