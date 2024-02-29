'Ömer Asaf' bebek ilk doğum gününü 4 yıl sonra kutlayacak

Yayınlanma: 29.02.2024 - 14:01

Güncelleme: 29.02.2024 - 14:01

Şubat ayı 4 yılda bir 29 gün sürüyor. Birçok yurttaş her yıl doğum gününü kutlamayı heyecanla beklerken 29 Şubat tarihinde dünyaya gelen bebekler doğum günlerini 4 yılda bir kutluyor.

Bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde sabah saatlerinde dünyaya gelen bebek de ailesine büyük mutluluk yaşattı. Ömer Asaf adı verilen minik bebek de ilk doğum gününü 4 yıl sonra kutlayacak.

"BEBEĞİMİZ SABIRSIZ ÇIKTI"

Bebeğinin 29 Şubat’ta dünyaya gelmesinin kendilerini de şaşırttığını söyleyen 26 yaşındaki anne Elif Lütfüoğlu, “Beklemiyorduk aslında daha doğuma vardı, bizim için de sürpriz oldu. Erken olması da iyi oldu aslında bugünün tarihini hiç beklemiyorduk. Dedim sıkayım kendimi 2 gün önce veya sonra olsun ama dünden yatışımız oldu. Bebeğimiz sabırsız çıktı, bugün dünyaya geldi. 4 senede bir çocuğumun doğum gününü kutlamak biraz değişik olacak. Bakalım artık ya bir gün önceden ya bir sonradan kutlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"28’İNDE VEYA 1 MART’TA KUTLAYABİLİRİZ"

3’üncü çocuklarını kucaklarına aldıkları için mutlu olduklarını söyleyen baba Ümit Lütfüoğlu ise “Normalde 10 Mart’a doğru bekliyorduk, bizim çocuk biraz aceleci davranınca erken geldi. 4 senede bir denk geliyor, onun da kısmetinde bu varmış, iyi ki de geldi. Bizim için fark etmez, yeter ki sağlıklı, mutlu, huzurlu olsun. Biz tarihini kendi aramızda 28’inde,1 Mart’ta kutlayabiliriz. İlk çocuk diye bu ayrı diyemiyorsun, ikinci çocuğum 15 gün yoğun bakımda kaldı. Bu çocuğumda çok şükür bir şey yok, mutluyuz. Kardeşleri yine yakamıza yapışır, mecbur doğum gününü kutlayacağız” şeklinde konuştu.