En önemli belirtisi kaşıntı olan bu rahatsızlık, bulaşıcı hastalıkların başında geliyor: Mantar enfeksiyonu nedir, nasıl tedavi edilir?

Yayınlanma: 02.09.2024 - 11:16

Güncelleme: 02.09.2024 - 11:16

Mantar enfeksiyonu, dermatofitlerin neden olduğu ve genellikle ciltte, saçta veya tırnaklarda meydana gelen mantar enfeksiyonlarına verilen genel isimdir. Peki, bulaşıcı bir hastalık ve en önemli belirtisi kaşıntı olan bu rahatsızlık nedir? İşte, mantar enfeksiyonu ve tedavi yöntemleri...

MANTAR ENFEKSİYONU NEDİR?

Mantar enfeksiyonu, cilt, tırnak, saç ve mukozalarda mantar organizmalarının neden olduğu bir tür enfeksiyondur. Tıbbi literatürde "mantar enfeksiyonu" olarak adlandırılan bu durum, çeşitli mantar türlerinin vücutta çoğalarak hastalık oluşturmasıyla ortaya çıkar. Mantar enfeksiyonları, genellikle cilt yüzeyinde görülse de, vücudun diğer bölgelerinde de sorun yaratabilir ve geniş bir yelpazede semptomlar gösterebilir.

MANTAR ENFEKSİYONLARININ NEDENLERİ NELERDİR?

1. Mantar Türleri:

Dermatofitler:

En sık karşılaşılan mantar türüdür ve saç, cilt, tırnak gibi keratinize olmuş dokuları enfekte eder. Trichophyton, Epidermophyton ve Microsporum gibi cinsler bu türdendir.

Candida:

Genellikle cilt katmanlarında ve mukozal bölgelerde sorun yaratır. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ortaya çıkar.

Aspergillus ve alternaria:

Daha nadir olmakla birlikte, ciltte ve diğer dokularda enfeksiyona yol açabilir.

2. Risk Faktörleri:

Hijyen eksiklikleri:

Yetersiz temizlik ve hijyen, mantar sporlarının üremesine zemin hazırlar.

Bağışıklık sistemi bozuklukları:

Diyabet, HIV gibi bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıklar risk faktörüdür.

Nemli ve sıcak ortamlar:

Mantarlar nemli ve sıcak ortamlarda hızla çoğalır. Spor salonları, yüzme havuzları gibi yerlerde enfeksiyon riski artar.

Genetik yatkınlık:

Aile öyküsü de mantar enfeksiyonlarına yatkınlığı artırabilir.

MANTAR ENFEKSİYONUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

1. Cilt Üzerindeki Belirtiler:

Kızarıklık ve şişlik:

Enfekte bölgede kızarıklık ve şişlik oluşur.

Kaşıntı ve yanma:

Enfekte bölgede yoğun kaşıntı ve yanma hissi yaşanabilir.

Pul pul dökülme:

Ciltte kuruluk ve pul pul dökülmeler görülebilir.

Kabarcıklı Döküntüler: Çoğu zaman, yuvarlak, kabarık ve kaşıntılı döküntüler oluşur.

2. Saç ve Tırnak Belirtileri:

Saçta kırılma ve dökülme:

Saçlarda kırılma, dökülme ve boşluklar meydana gelebilir.

Tırnaklarda değişiklikler:

Tırnaklarda renk değişikliği, kalınlaşma ve parçalanma gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

MANTAR ENFEKSİYONUNUN TANISI NASIL YAPILIR?

1. Fiziksel Muayene:

Doktor, ciltteki belirtileri değerlendirir ve enfekte bölgeyi inceler.

2.Laboratuvar Testleri:

Mikroskopik inceleme:

Cilt örnekleri mikroskop altında incelenir.

Kültür testleri:

Mantarların türünü belirlemek için kültür alınır.

Deri kazıntısı testi:

Enfekte bölgeden deri kazıntısı alınarak mantar varlığı tespit edilir.

MANTAR ENFEKSİYONUNUN TEDAVİSİ NASIL OLUR?

1. Topikal Antifungaller:

Krem ve merhemler:

Mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için topikal antifungal kremler kullanılır. Örnekler: Terbinafin, Klotrimazol.

2. Oral Antifungaller:

Tabletler:

Ciddi veya yaygın enfeksiyonlarda ağız yoluyla alınan antifungal ilaçlar reçete edilebilir. Örnekler: İtrakonazol, Fluconazole.

3. Hijyen ve Bakım:

Temizlik:

Enfekte bölgelerin temiz ve kuru tutulması gerekir. Ayrıca kişisel eşyaların paylaşılmaması ve düzenli temizlik yapılması önerilir.

Giyim:

Pamuklu, hava alabilen giysiler tercih edilmelidir.

MANTAR ENFEKSİYONUNA KARŞI NASIL ÖNLEM ALINIR?

1. Kişisel Hijyen:

Düzenli banyo yapmak ve kişisel eşyaları başkalarıyla paylaşmamak enfeksiyonu önlemede etkili olabilir.

2. Nem Kontrolü:

Nemli ortamlardan kaçınılmalı ve cilt kurutulmalıdır.

3. Sağlık Kontrolleri:

Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin düzenli sağlık kontrollerine gitmeleri önemlidir.