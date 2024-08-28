Sabah ellerinizde kına ile uyanmanızın asıl sebebi buymuş: Tinea Nigra enfeksiyonu ve belirtileri

Yayınlanma: 28.08.2024 - 13:47

Güncelleme: 28.08.2024 - 13:47

Uyanınca elde kına benzeri lekelerin görülmesi, bazı sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Bu tür lekeler, ciltte renk değişikliği ve estetik sorunlara yol açabilir. Peki, sabah ellerinizde kına ile uyanmanızın asıl sebebi nedir? İşte, Tinea Nigra enfeksiyonu ve belirtileri...

TINEA NIGRA NEDİR?

Tinea Nigra, genellikle el ve avuç içlerinde koyu renkli lekelerle kendini gösteren nadir bir cilt enfeksiyonudur. Mantar kaynaklı bir enfeksiyon olup, Hortaea werneckii adı verilen bir mantar türü tarafından oluşturulur. Bu mantar, genellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde bulunan nemli ve sıcak ortamda yayılır. Tinea Nigra, cildin üst tabakasında pigment değişikliklerine yol açarak koyu kahverengi veya siyah lekeler şeklinde kendini gösterir.

TINEA NIGRA VÜCUTTA NEDEN GÖRÜLÜR?

Tinea Nigra'nın ortaya çıkmasına neden olan faktörler şunlardır:

1. Mantar enfeksiyonu:

Hortaea werneckii mantarı, Tinea Nigra'nın ana nedenidir. Bu mantar, kirli su ve toprak gibi ortamlarda bulunabilir.

2. Sıcak ve nemli iklim:

Tropikal ve subtropikal iklimler, bu mantarın yayılması için uygun ortam sağlar. Nemli ve sıcak bölgelerde yaşam, enfeksiyon riskini artırabilir.

3. Cilt yaralanmaları:

Ciltte meydana gelen küçük yaralar veya kesikler, mantarın cilde girmesi için bir kapı aralayabilir.

TINEA NIGRA ENFEKSİYONUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tinea Nigra'nın belirtileri genellikle şunlardır:

1. Koyu renkli lekeler:

Genellikle elin avuç içi veya parmaklarda koyu kahverengi veya siyah renkte lekeler görülür. Lekeler genellikle düzdür ve cildin üstünde hafif kabarık olabilir.

2. Ağrı veya kaşıntı:

Genellikle ağrı veya kaşıntı hissi oluşmaz. Lekeler, genellikle cildin doğal renk değişikliği gibi görünür.

3. Sınırlı Alan:

Lekeler, genellikle el ve avuç içi ile sınırlıdır, nadiren diğer vücut bölgelerine yayılır.

TINEA NIGRA ENFEKSİYONU NASIL GEÇER?

Tinea Nigra tedavi edilebilir bir durumdur ve tedavi yöntemleri şunları içerebilir:

1. Antifungal kremler:

Enfekte bölgelere uygulanan topikal antifungal kremler, mantarın ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir. Bu kremler genellikle reçetesiz veya reçeteli olarak temin edilebilir.

2. Oral antifungal ilaçlar:

Daha ciddi vakalarda veya topikal tedaviye yanıt vermeyen enfeksiyonlarda, ağız yoluyla alınan antifungal ilaçlar kullanılabilir.

3. Hijyen ve temizlik:

Cildin temiz ve kuru tutulması, mantarın yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca, enfekte bölgelerin su ve nemden uzak tutulması önemlidir.

4. Doktor kontrolü:

Tinea Nigra'nın kesin tanısı ve tedavisi için bir dermatolog veya cilt hastalıkları uzmanına başvurmak gereklidir. Uzmana danışmak, uygun tedavi yöntemlerinin belirlenmesine yardımcı olur.