En sağlıklı turşu çıktı.. Canan Karatay'da önermişti. Yapılış tekniği de basit

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 20:45

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 20:45

Geçtiğimiz günlerde Canan Karatay yapmış olduğu açıklamada "Lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden biridir. Kanser olmanızı önler, kalp hastası olmanızı önler, alzheimer olmanızı önler, karaciğerinizin yağını giderir, şekerinizi düzenler" ifadelerine yer vermişti.

BİLİM İNSANLARI DA DOĞRULUYOR

İngiltere'de yapılan bir araştırmada lahananın en sağlıklı gıdalardan biri olduğu ortaya çıktı. BBC Türkçe'de yer alan bir haberde lahananın kanseri önlediğine dikkat çekildi. Yapılan bilimsel bir çalışmada lahananın dünyanın en sağlıklı gıdası olduğu ortaya çıkarıldı.

İngiltere Kanser Araştırma Vakfı'ndan Prof. Tim Key "Bu çalışma, brokoli ve lahana gibi sebzelerde bağırsak kanseri riskini azaltanın sadece lifleri değil, bu sebzelerde bulunan moleküller olduğunu gösteriyor. Bu sebzelerdeki moleküllerin insanlarda da aynı etkiyi yapıp yapmadığını görmek için yeni çalışmalar yapılması gerekiyor. Ancak bu arada daha fazla sebze tüketmek için çok fazla neden var" diye konuştu.

PEKİ LAHANA TURŞUSUNUN TARİFİ NASILDIR?

Gerekli malzeme listesi;

1 büyük lahana

1 litre üzüm sirkesi

Bir baş sarımsak

Su ve tuz

Lahana turşusunun tarifi;

*Lahanalar bir gece önceden dış yaprakları soyulur ve göbeği çıkarılarak parçalara bölünür.

*Çok küçültülmemelidir.

*Büyük bir tepsi içerisinde lahanalar tuz ile bir güzel ovalanır.

*Üzerine küçük bir tepsi kapatılarak ağırlık konur ve bekletilir.

*Sabahında sarımsakları soyup hazırlamak gerekir sirkeyi turşu yapılacak kavanoza konur içerisine sarımsaklar atılır, üzerine lahanalar yerleştirilir.

*Yukarı çıkmaması için ağırlık konur.

*Üzerini bastıracak kadar su ilave edilir.

*Kapağı kapatılır 10 gün sonra turşu hazır olur.

*Daha çabuk olması için önceden lahanalar haşlanabilir.

*Afiyet olsun!