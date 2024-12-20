En uzun gece ne zaman? En uzun gece bugün mü?
En uzun gecenin hangi gün olduğu merak ediliyor. Peki Türkiye'de en uzun gece ne zaman?
Kuzey yarımkürede en uzun gecenin ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, en uzun gece ne zaman? İşte ayrıntılar...
EN UZUN GECE NE ZAMAN?
Her yıl 21 Aralık tarihi, Kuzey Yarımküre’de en uzun gece ve en kısa gündüzün yaşandığı gün olarak bilinir. Bu tarih, astronomik olarak kış gündönümü olarak adlandırılır ve kış mevsiminin resmen başlangıcını işaret eder.
21 Aralık’ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik açıyla gelir, bu nedenle Kuzey Yarımküre’de gece süresi maksimuma ulaşır. Türkiye’nin en kuzey noktası olan Sinop’ta gece süresi yaklaşık 15 saati bulurken, en güney noktası Hatay’da bu süre biraz daha kısadır.
Kış gündönümünden sonra günler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlar. Bu değişim, yaz gündönümüne kadar devam eder ve 21 Haziran’da en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır.
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